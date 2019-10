L’Isola di Pietro 3, anticipazioni prima puntata: nuovo mistero a Carloforte

Le anticipazioni della prima puntata de “L’Isola di Pietro 3”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della terza stagione de “L’Isola di Pietro”, con protagonista Gianni Morandi, ancora una volta nei panni del Dr. Pietro Sereni. Ecco cosa succederà, durante il primo appuntamento con la serie tv.

La terza stagione parte con il ritorno di Caterina dall’America, dove si è recata con Elena, per un intervento che potrebbe ridarle la vista. Il ritorno delle due in Italia, però, è segnato da un lutto: a Carloforte, infatti, non troveranno più Alessandro, da poco morto. In particolare, Elena fa fatica a superare il lutto, il cui dolore è ancora più forte dal momento che la donna ha da poco partorito Giacomo, il figlio nato dalla sua unione con il Vicequestore. Sarà ancora una volta Pietro a cercare di risanare le ferite della sua anima, dandole la forza di andare avanti.

A Carloforte, però, è in arrivo un nuovo mistero legato, questa volta, al ritrovamento da parte del protagonista di una neonata, abbandonata in un cantiere navale in fiamme. Pietro riesce a salvare la piccola ed a portarla in ospedale dove, oltre alle prime cure, si cerca di capire chi sia.

La bambina potrebbe essere figlia di Chiara Spanu, adolescente di cui da poco si sono perse le tracce e sorella di Margherita, infermiera da poco al lavoro in ospedale e che vede in Pietro il suo mentore. Hanno così via le indagini sulla scomparsa della giovane, guidate dal nuovo Vicequestore, Valerio Ruggeri, uomo affascinante ma apparentemente superficiale e dai modi scanzonati. Inutile dire che Elena inizialmente farà fatica ad andare d’accordo con l’uomo, che a Carloforte passava le estati quando era piccolo e che ora sembra nascondere un segreto.

A celare qualcosa, però, è anche Diego, il cui carattere irrequieto è quello di sempre. Non sarà facile per lui gestire le indagini ed al tempo stesso il rapporto con Caterina, che avrà inevitabilmente delle ripercussioni. Le indagini porteranno a scoprire nuovi personaggi, tra cui Teresa Orrù, madre di Ilaria e Stefano, l’insegnante di Educazione Fisica Monica Mirafiori ed anche Leonardo Manca, istruttore di windsurf che prende in simpatia Caterina, spaventando per la loro differenza d’età sia Pietro che Elena.

