Manifestazione Lega 19 ottobre, la critica della Meloni: “Ospiti in casa d’altri”

Pronti a scendere di nuovo in piazza contro il governo più anti-italiano di sempre?

Ci vediamo domani in piazza San Giovanni! pic.twitter.com/Ja2Ivt8t06 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 18 ottobre 2019

Attraverso un post pubblicato giusto un paio d’ore fa, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha invitato i propri follower a partecipare alla manifestazione contro il governo prevista per domani a Roma.

Ma se sui social la Meloni si mostra sorridente e invita i suoi a scendere in piazza, la posizione ufficiale del partito è leggermente diversa: in una nota rilasciata alla stampa, infatti, la Meloni ha criticato la Lega per la scelta di scendere in piazza con i propri vessilli.

Queste le parole della Meloni, riportate da NextQUotidiano: “Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace pero’ dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ospiti in casa d’altri, in una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire. Peccato, un’altra occasione persa di dimostrare che siamo compatti, di mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito”.