Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2019: emozioni in più nel weekend per i Pesci

Venerdì 18 ottobre 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete si trova in una condizione migliore rispetto a qualche giorno fa. Certamente d a qualche tempo, dalla metà di settembre, tra sabato e domenica, c’è sempre qualche agitazione in più. Molti avranno notato delle tensioni proprio nell’ultimo weekend perché c’è sempre qualcosa di cui discutere, perché in famiglia ci sono dei problemi. Chi ha dei figli è preoccupato per i figli, chi vuole gestire al meglio la propria attività lavorativo ha trovato delle dissonanze. La Luna sarà in quadratura domani, quindi anche il prossimo weekend potrebbe fornire qualche dubbio. Si tratta di una fase del tutto passeggerà però esistente e soprattutto resistente. Ecco perché bisogna avere più coraggio del solito;

Toro. Fine settimana in crescita. Così come agli inizi di questa settimana hai avuto un piccolo calo, il fine settimana invece porta soccorso. Una Venere in opposizione almeno per ora per non porta nuovi amori e addirittura forse aumenta la critica nei confronti di quelli esistenti. Periodo passeggero: novembre risolve molte difficoltà. Tra l’altro, per i Toro che vogliono cambiare casa o saranno costretti a farlo ci saranno delle buone novità. Vale anche per l’ufficio, per ciò che va ristrutturato in qualche modo;

Gemelli. Il weekend parla d’amore per il segno dei Gemelli, che per non riesce ad amare se non ha un rapporto mentale diretto con la persona che interessa. Certo, contano anche le forme, però poi superato l’aspetto fisico, e soprattutto dopo un po’, c’è bisogno di una persona con cui giocare, con cui alimentare anche buoni affari, buoni progetti. Ecco perché per ora sei alla ricerca di una persona complice. Cose che avresti dovuto completare tra ottobre e novembre dovranno essere rimandate a dicembre. Da dicembre, tra l’altro, finisce l’opposizione di Giove per cui possiamo parlare di un momento di forza per tutti quelli che hanno iniziato una nuova attività e che finalmente vedere i frutti di ciò che hanno fatto;

Cancro. Come avevo anticipato ieri, il Cancro ha bisogno di amare e si rivelerà in maniera molto passionale in questo weekend. Dunque, sono favoriti anche i legami part-time. Tre giornate interessanti tra sabato e domenica a favore di chi vuole fare una scelta sentimentale. I Cancro di solito si legano a una persona, poi magari possono anche esserci dei contrasti. Tendenzialmente hanno bisogno di un rapporto fisso anche quando si guardano attorno. Lo stress è stato eccessivo nelle ultime settimane. Cerca di recuperare in questi tre giorni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Hai bisogno di tranquillità, entro la fine di novembre di portare avanti tutti i progetti che sono rimasti in sospeso, magari anche di risparmiare qualcosa perché gli unici limiti del Leone possono essere o l’eccessiva ambizione o la mancanza di fondi per fare quello che ha in mente. Attenzione nei rapporti con gli altri. Se frequenti Scorpione, Acquario, Toro, questo weekend è un po’ conflittuale;

Vergine. Posso dire che questi giorni, per il segno della Vergine, sono importanti ma anche molto faticosi ma anche molto faticosi, quindi questa è una giornata che può portare qualche indecisione nei rapporti di lavoro, nei rapporti d’amore. il consiglio: lascia passare questo venerdì perché non è proprio rigoroso, rigido, come piace a te. A te piacciono le persone costanti, le persone leali, un certo ordine mentale. Diciamo che questo è un giorno disorganizzato;

Bilancia. Per il segno della Bilancia si avvicina un weekend un po’ polemico. Allora qui, attenzione: vediamo come sta il rapporto di coppia perché le persone che hanno avuto diversi problemi negli ultimi giorni potrebbero ritrovarsi a discutere. Doppia attenzione con Cancro, Capricorno e con lo stesso segno della Bilancia. In generale, però proprio tu avrai bisogno di qualche emozione in più. La Bilancia è spesso molto attenta al partner, quindi diciamo che dà più di quello che riceve, però arriva un certo punto in cui si rende conto di ricevere poco in cambio e allora mette il muso. Può diventare polemico, sollevare delle perplessità, e questo un weekend in cui molti avranno voglia di puntualizzare tante cose;

Scorpione. In questi tre giorni lo Scorpione ritroverà una grande voglia di stare in famiglia e di amare. Addirittura, quelli che sono soli potrebbero decidere di lasciarsi andare un po’ di più, frequentare gente , per esempio fare un viaggio , partecipare a una festa. Insomma, allargare il giro delle conoscenze in questi tre giorni mi sembra opportuno. Non è escluso che dopo una crisi di agosto una coppia si possa riavvicinare e magari ci sia un incontro carino per chi è solo da tempo. Insomma, novità in arrivo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Con questa Luna opposta il Sagittario si trova in una condizione di opposizione, forse anche di grande stanchezza, però sappiamo che tutto quello che stai decidendo in questi giorni è positivo. Il pianeta Giove, che è nel tuo segno ancora per qualche settimana, dice di sfruttare questo momento anche se devi chiarire questioni di lavoro. Il Sagittario ha bisogno di innamorarsi. Potrebbe anche vivere una bella emozione a novembre, mese che sarà di grande auspicio anche per le coppie che si sono conosciute da poco o per quelle che hanno grandi progetti in mente;

Capricorno. È una buona giornata questa per il Capricorno, tanto che non conviene rimandare tutto a sabato e domenica. Quindi, l’importante è trovare anche un punto di riferimento nel lavoro. L‘estate ha portato un grande sviluppo nell’attività professionale, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Persino chi è in crisi dall’estate si è dato un traguardo, un ultimatum. Per esempio molti stanno pensando “Se una cosa non va bene entro dicembre cambio”. Invece, chi ha iniziato un nuovo progetto sarà da gennaio che lo vedrà decollare. In amore è tempo di vivere le relazioni con meno diffidenza. Tuttavia, questo weekend può portare un po’ di rigore;

Acquario. Bisogna dimenticare, per l’Acquario, la prima parte di questa settimana La seconda è migliore. L’Acquario ha bisogno di recuperare serenità in famiglia e in amore. non dico che tutte le coppie siamo in crisi, per c’è un po’ di tensione interiore. Spesso l’Acquario, che comunque è un segno dedito all’amicizia, resta solo perché è difficile che trovi persone di riferimento in quanto è sempre molto originale, perché ha sempre bisogno di rapporti speciali e quindi non di accontenta del consueto, della routine. In amore questo può portare lunghe riflessioni, e magari lunghi periodi in cui si rimpiange un passato anziché guardare al futuro con ottimismo;

Pesci. Quel senso di insoddisfazione, per il segno dei Pesci, che è stato vissuto ieri potrebbe tornare anche oggi ma sparirà domani. Quindi posso dire: weekend che inizierà a rallentatore ma poi subirà una grande accelerazione, tanto che tra sabato e domenica potresti prenotare un appuntamento, vivere un’emozione in più. Nell’ambito del lavoro non tutto funziona come vorresti, ma cerca di arrivare a fine novembre tranquillo ricordando che è il momento giusto per allontanarti da persone che danno poco. Tu hai bisogno di energia, quindi se ti metti attorno persone che hanno bisogno di te, persone che non fanno un passo se tu non parli inevitabilmente ti senti responsabile di tutto e di tutti, mentre in questo periodo dovresti prendere in pugno la situazione per vivere meglio e stare soprattutto meglio con te stesso.

