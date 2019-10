Stasera in TV | Cosa c’è in TV oggi, venerdì 18 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 18 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 18 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show”. A seguire, una puntata puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S Los Angeles” e “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il film “Contromano”: Mario Cavallaro è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre. La sua routine viene stravolta da Oba, un giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo negozio. Mario così decide di rapire Oba e riportarlo al suo paese, intraprendendo un viaggio in macchina Milano-Senegal. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto grado”, seguita da un nuovo episodio de “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della terza stagione de “L’Isola di Pietro”, fiction con protagonista Gianni Morandi. A seguire, il film “Third Person”.

Su Italia 1 va in onda il film “Guardians”: durante la Guerra Fredda, la Russia è minacciata da forze soprannaturali. L’organizzazione segreta “Patriot” comincia a sperimentare alterazioni del DNA di alcuni supereroi per difendere la madrepatria. In seconda serata, va in onda il film “Hulk”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

Maria Rita Gagliardi