Uomini e Donne, Serena Enardu e Pago si incontrano in studio e si abbracciano

Ospiti a “Uomini e Donne”, Serena Enardu e Pago, dopo la rottura a “Temptation Island Vip”, sono stati protagonisti di un incontro.

Solo ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato del falò di confronto a “Temptation Island Vip” che ha visto protagonisti Serena Enardu e Pago e dell’intervista rilasciata dall’ex tronista sarda al “magazine a Uomini e Donne”. “IlVicolodellenews”, sempre aggiornato sulle ultime news di “Uomini e Donne”, ha fornito i dettagli relativi all’ultima registrazione del programma, raccontando l’incontro in studio di Serena e Pago. Ecco cosa è successo.

L’incontro di Serena Enardu e Pago a “Uomini e Donne”.

I due entrano separatamente, Serena per prima si siede al centro dello studio e inizia a parlare con Maria de Filippi di come ha vissuto l’esperienza nel villaggio di Is Morus Relais, racconta di essersi messa alla prova non sapendo cosa poteva accadere nel rapporto tra lei e Pago e afferma di aver avuto molti dubbi sul sentimento che provava per lui: “Io ho pensato solo a stare bene”.

Dopo Temptation, Serena e Pago si sarebbero visti nuovamente a casa loro per tre giorni, lei rivela che in queste occasioni si sono potuti dire ciò che non si sono detti durante l’infuocato falò di confronto finale che viene visionato in studio e dietro le quinte da Pago che successivamente entra dicendo di aver fatto di tutto per evitare di vedere quelle immagini che lo hanno lacerato: “Mi sono dovuto girare per non guardare nulla”.

Passata qualche settimana dalla fine effettiva del reality show (rispetto alla messa in onda del programma terminato lunedì 14) dice di stare meglio. Sentendo le parole della sua ex fidanzata risponde che se avesse saputo prima di tutti questi suoi dubbi, non avrebbe partecipato al reality: “Io sono entrato per risolvere dei problemi”. Tina, Gianni e Maria cercano di far capire a Pago quali siano state le motivazioni del comportamento di Serena, ma lui sbotta: “Quello che ha fatto, non può essere giustificato”.

Al termine dell’incontro in studio, i due comunque si abbracciano e confessano di volersi bene, Pago in particolare dice a Serena che le augura tutto il bene del mondo mentre pubblico e opinionisti li applaudono.

Maria Rita Gagliardi