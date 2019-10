Juventus-Bologna, ESCLUSIVO Caronni (Top Calcio 24): “La testa va alla Lokomotiv in Champions. Squadra pronta nei big match”

Il giornalista Matteo Caronni analizza l’andamento dei bianconeri in campionato

L’anticipo serale di questa ottava giornata di Serie A è Juventus-Bologna: i bianconeri sono tornati al comando della classifica dopo la bella vittoria nel big match con l’Inter prima della sosta per le Nazionali. La banda di Sarri comanda la Serie A con 19 punti (frutto di 6 vittorie e un pareggio con la Fiorentina), mentre i felsinei è una delle sorprese del campionato, non tanto per i punti (decimo in classifica con 9 punti) ma per la qualità del gioco espresso.

Per questo motivo abbiamo contattato in ESCLUSIVA il giornalista di ‘Top Calcio 24’ Matteo Caronni, che ai nostri microfoni si è così espresso sul momento della ‘Vecchia Signora’…

Matteo Caronni in vista di Juventus-Bologna

“Non mi aspetto molto dalla gara di stasera, visto che la Juventus non ha mai fatto grandi prestazioni dopo la pausa per le Nazionali, a maggior ragione quando trova sulla carta squadre abbordabili come appunto il Bologna. Può arrivare la classica vittoria dove i bianconeri fanno risultato ma vengono criticati perché magari la squadra gioca male e altre banalità molto in voga nel mondo del calcio. Non mi aspetto una prestazione come quella sfoderata contro l’Inter, forse comincia anche a gestirsi e capire quando deve dare il massimo o può rallentare il ritmo trovando sempre i 3 punti finali (vedi i match col Napoli, l’Atletico e appunto contro i nerazzurri). La testa va al match con la Lokomotiv Mosca, perché serve assolutamente una vittoria per facilitare il prima possibile il percorso nel massimo torneo continentale. Questa sera dovrebbe giocare Buffon, è una di quelle gare perfette per infrangere il suo record in Serie A, in questo modo Sarri lancia un messaggio ben preciso”.

Simone Ciloni