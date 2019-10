Lazio-Atalanta, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ottava giornata di Serie A al via con la Lazio che ospita all’Olimpico l’Atalanta. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro dell’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, la Lazio di Simone Inzaghi sfida la miracolosa Atalanta di Gasperini al momento terza in classifica alle spalle di Juventus e Inter.

Simone Inzaghi deve rinunciare a Lucas Leiva, fermato per un turno dal giudice sportivo. In cabina di regia dovrebbe agire Parolo. Ballottaggio Lazzari-Marusic a destra; tandem offensivo formato da Immobile e Correa. Sul fronte atalantino, Gasperini dovrà rinunciare a Zapata che è rimasto vittima di un problema muscolare con la sua nazionale. Chance per Muriel che farà coppia in avanti con Ilicic. Ballottaggio Castagne-Gosens a destra; Gomez agirà da trequartista.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

La Lazio ospita l’Atalanta allo stadio Olimpico: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lazio-Atalanta è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre all’Olimpico sono 51: 21 le vittorie della Lazio, 17 i pareggi e 13 le affermazioni dei bergamaschi. Nella passata stagione l’Atalanta si impose con un perentorio 1-3: dopo il vantaggio iniziale dei biancocelesti con Parolo, l’Atalanta ribaltò il risultato con Zapata, Castagne e l’autogol di Wallace.