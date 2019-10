Napoli-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ottava giornata di Serie A, Napoli-Verona è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Napoli-Verona, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 al San Paolo. I partenopei non possono sbagliare per non perdere ulteriore terreno da Juventus, Inter e Atalanta, ma dovranno vedersela contro un Verona che ha conquistato 9 punti subendo appena 5 gol nelle prime 7 giornate.

Koulibaly prenderà nuovamente posto al centro della difesa dopo aver scontato le due giornate di squalifica. In avanti Ancelotti dovrà scegliere la coppia offensiva: Llorente e Mertens sembrano leggermente favoriti rispetto a Milik, tornato al gol in nazionale. Juric cercherà di arginare le offensive del Napoli schierando Rrahmani, Kumbulla e Gunter nella consueta difesa a 3. Probabile presenza dal primo minuto in attacco per Stepinski; Veloso e Amrabat agiranno in mezzo al campo.

Probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski.

Ottava giornata di Serie A, il Napoli ospita al San Paolo il Verona: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Napoli-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Sono 26 i precedenti fra le due squadre al San Paolo: 19 vittorie del Napoli, 2 successi del Verona e 5 pareggi. L’ultimo precedente in Serie A risale alla stagione 2017/2018, quando i partenopei si imposero con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Koulibaly e Callejon.