Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2019: l’Ariete vive un altro weekend agitato

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sembra quasi che per l’Ariete i fine settimana siano sempre fonte di disagio. Capita che in questo periodo, e capiterà ancora per qualche weekend, ci sia la Luna storta: il che non significa che le cose non funzionino, ma che certamente ci sono dei ritardi come dicevo prima. Qualche ritardo, dubbio, una situazione che non allieta. Magari sei anche forte nel cercare di portare avanti qualche progetto: non manca la tua volontà, ma dovresti liberarti di un peso e questo non accade. Con Marte e Luna opposti attenzione alle parole. È probabile che questo weekend sia come gli altri, sotto pressione. Normale essere agitati in casa. Meglio essere cauti, se lavori;

Toro. Investimenti per la casa. Ho detto più volte che c’è proprio un riferimento diretto con l’abitazione, anche con un trasferimento desiderato o voluto da qualcuno. Sono tanti i motivi per cui il Segno del Toro ha voglia di cambiare. Tecnicamente e astrologicamente parlando devo dire che il fatto che Urano sia nel tuo segno già da diversi mesi porta il desiderio, la volontà o la necessità di cambiare perché non è che tutti vogliono fare trasformazioni nella loro vita (magari sono costretti ad agire). Venere e Mercurio, però, in opposizione parlano di una situazione familiare con qualche disagio da superare. Magari in amore troppa gelosia;

Gemelli. Avevo annunciato per i Gemelli un weekend importante con elemento di forza in più, e per coloro che giovedì e venerdì hanno vissuto un problema in più arrivano 48 ore che portano qualche dubbio solo se c’è stata una crisi alla fine di settembre, o agli inizi di ottobre. Novità per quanto riguarda cause, questioni legali. Tutto, lo avrai notato, è in ritardo, e per una persona che come te ama vivere alla giornata e soprattutto far le cose di corsa i ritardi portano sempre più stress;

Cancro. Sabato e domenica per il Cancro giornate confuse. Ricordo quello che ho spiegato un paio di giorni fa: il Cancro, l’Ariete, il Capricorno, da qualche tempo vivono delle tensioni nei weekend perché c’è sempre una Luna dissonante. Ora dipende anche da con chi vivi. Nel senso che se c’è una famiglia in crisi o magari, in questi giorni, in amore non riesci a trovare come si dice il bandolo della matassa, è probabile che tu sia più agitato. Molti vorranno avere più sicurezza, ma se c’è una disputa in casa o anche sul lavoro bisogna oggi e domani evitare di ampliarla. Sei sempre al centro di molte polemiche che puoi attivare tu in prima persona.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questo, per il Leone, è un weekend che inizia a regolare i conti e anche a regalare qualche emozione in più. Una tensione positiva che il Leone vorrebbe vivere in tutti i rapporti, ma non sempre è facile stabilire con gli altri un legame fruttuoso. Bisogna dirlo: in questi giorni Mercurio e Venere dissonanti, e poi a breve anche il Sole, portano delle preoccupazioni, magari anche dei momenti di forte disagio. Non mi meraviglierei se qualche Leone sbattesse i pugni sul tavolo. C’è da dire che nell’ambito professionale devi ribadire la tua forza. Tuttavia, ci sono persone attorno a te che non danno un buon rilancio a quello che fai. Sono giornate di grande agitazione;

Vergine. La Vergine è dagli inizi della settimana che deve parlare chiaro, ma soprattutto io direi darsi da fare. se sei della Vergine e da tempo cerchi un amore, se nell’ambito del lavoro non ci sono state delle risposte, considera che questo è un periodo molto positivo proprio per rilanciare i sentimenti. Novembre sarà un mese limite, quindi tutto ciò che è superfluo sarà allontanato e questo è molto importante perché chi ha una vita difficile in amore può liberarsi di un peso, chi si è liberato di un peso nel passato può magari (dopo un periodo di sperimentazione) vivere e portare avanti un nuovo amore;

Bilancia. Le emozioni si rinnovano per la Bilancia, visto che la Luna tocca il tuo segno zodiacale. Se pensi che una persona sia stata un po’ troppo lontana da te forse è il caso di recuperarla, tanto più che tra sabato e domenica le relazioni partono al meglio. Io vorrei che le persone solo da tempo puntassero più che altro sul mese di novembre. Ad ogni modo, se ci sono stati conflitti in famiglia, se ne può riparlare;

Scorpione. Sabato e domenica sono giornate importanti per lo Scorpione che chiuderà il mese con una grande emozione e con un grande progetto risolto, con una bella soddisfazione. Parliamo di una situazione astrologica molto intensa. Lunedì e martedì abbiamo grandi pianeti nel tuo cielo. Se sei uno Scorpione che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, cerca di cambiare idea. Tra l’altro, per incoraggiare i più delusi posso dire: ricordate come stavate ad agosto. Io penso che ora ci sia qualcosa in più. Anche se stai lavorando in maniera meno certa, meno sicura rispetto all’anno scorso, tu sei un punto di riferimento, al punto che- se hai chiuso una porta o un portone in estate- qualcuno tornerà a cercarti .

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Dopo 48 ore in calo, ben venga per il Sagittario questo weekend per il Sagittario che porta in auge la voglia di amare. Sarà più impetuosa a novembre, quando Venere tornerà nel segno avere Venere nel segno insieme a Giove significa fare un colpaccio. In amore per esempio, potresti fare un incontro speciale. Chi ha già una bella storia pensa a un figlio. Attenzione perché chi ha una storia lunga e duratura in questi giorni potrebbe essere messo alla prova da un’altra relazione. Soprattutto gli uomini del segno, quando non cisi sentono capiti o semplicemente sono a caccia di novità, possono vivere emozioni alterne o trasgressioni;

Capricorno. Il Capricorno ha sempre un grande legame con il passato molto difficile per un Capricorno chiudere una porta e iniziare un nuovo percorso di vita quindi tu racimoli sempre qualche esperienza legata a ci che è stato per rimetterti in gioco nel futuro. nelle coppie in crisi c’è la possibilità di dimenticare. Per i nuovi lavori s parte in maniera molto rallentata, per devio dire è dall’estate che c’è un progetto nuovo. Evidentemente tu hai in mente di liberarti di qualche peso . i Capricorno che non riescono a lavorare bene in un gruppo spesso cercano soluzioni esterne, anche a costo di chiudere tutto e ripartire da zero e mettersi in gioco in maniere piuttosto seria, rischiosa;

Acquario. sabato e domenica per l’Acquario ecco che arriva un po’ più di tranquillità. Non bisogna cedere il passo alla noia. Lo dico in particolare a tutti gli Acquario innamorati, perché chi vive un amore difficile, complicato, poi alla fine si scoraggia e cerca altro. Tuttavia, è proprio in amore che ora possono nascere dei piccoli conflitti. Bisogna risolvere un problema personale, fisico. Non tutti sono stati bene di recente;

Pesci. Se appartieni al segno dei Pesci e se hai una storia importante, sarà bene definirla meglio. Chiarire quello che non va entro la fine di ottobre perché novembre è un mese che potrebbe portare qualche dubbio in più. Chi ha una storia che è lontana, fisicamente o psicologicamente, ora avrebbe bisogno di avere il partner più vicino. Non sempre l lavoro paga ea appaga. Io lo dico spesso ai nati sotto il segno dei Pesci: chi punta solo sul lavoro e appartiene a un segno d’acqua (e il Pesci è un segno d’acqua), a volte sbaglia traiettoria perché le soddisfazioni pratiche, monetarie, non possono riempire il cuore di un nativo Pesci che ha sempre bisogno di vivere le emozioni in maniera importante da protagonista. È un cielo bello che entro la fine del mese, soprattutto per chi ha un’attività in proprio, può portare successo.

