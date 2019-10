Ottava giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Ottava giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per l’ottava giornata di campionato. La Sampdoria attende la Roma a Marassi: i blucerchiati hanno esonerato Di Francesco chiamando Ranieri in panchina dopo un inizio di stagione terribile e l’ultimo posto in classifica con 3 punti; il neo tecnico blucerchiato è intenzionato a schierare il 442 con Gabbiadini e Quagliarella in avanti. La Roma viene dal pareggio casalingo contro il Cagliari e non può più sbagliare per non perdere terreno dal quarto posto. Il tecnico Fonseca è squalificato. Sono tanti gli indisponibili in casa giallorossa: Mkhitaryan, Under, Zappacosta, Pellegrini e Diawara. Anche Dzeko è in dubbio per una frattura allo zigomo; il suo posto dovrebbe essere preso da Kalinic.

L’Udinese dopo lo stop di Firenze vuole tornare a far punti davanti al proprio pubblico contro il Torino, che ha fermato sullo 0-0 il Napoli nella giornata precedente. Tudor potrebbe optare per l’attacco pesante Okaka-Nestorovski con De Paul piazzato a centrocampo; possibile chance per Ter Avest al posto dell’acciaccato Stryger Larsen. In casa Toro Mazzarri dovrebbe riproporre Versi in coppia con Belotti in avanti; ballottaggio De Silvestri-Ola Aina a destra con Ansaldi piazzato sulla corsia sinistra. Terzetto difensivo composto da Izzo, Nkoulou e Lyanco.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Cagliari-Spal. I sardi hanno bloccato la Roma sul pareggio all’Olimpico nel turno precedente, mentre la Spal ha conquistato 3 punti d’oro in casa contro il Parma. Joao Pedro farà coppia in avanti con Simeone; ballottaggio Castro-Cigarini in mezzo al campo. Problema per Cacciatore, possibile chance per Pinna sulla destra. Nella Spal il tandem offensivo sarà formato da Floccari e Petagna. Semplici deve rinunciare a Strefezza per squalifica.

Ottava giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le tre partite in programma domenica pomeriggio alle 15

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per l’ottava giornata, in programma domenica pomeriggio in contemporanea alle 15:

Sampdoria-Roma alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Udinese-Torino alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Cagliari-Spal alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN e non avete alcun abbonamento su tale piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.