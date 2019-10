Giovane ricoverata in tre ospedali muore, avviata inchiesta per omicidio colposo

E’ mistero sul decesso di Maura, 22enne scomparsa in nosocomio dopo essere stata ricoverata in altre due strutture ospedaliere. cosa è successo in quei dieci giorni?

E’ avvolta nel mistero la morte di una ragazza di 22 anni, deceduta dopo una serie di ricoveri a catena. L’episodio, per far luce sul quale è stata disposta un’autopsia, è raccontato dalla Gazzetta di Modena e riguarda Maura D. P., una giovane di origini casertane e residente nel comune di Castelvetro visitata e ricoverata in due strutture ospedaliere per poi morire in un terzo nosocomio, quello di Baggiovara. Tutto è nato dopo che Maura ha iniziato ad accusare forti dolori al ventre: si è dunque recata all’ospedale di Vignola dove i medici hanno inizialmente ipotizzato una possibile appendicite salvo poi diagnosticarle un’altra patologia. E’ stata dunque disposta, nell’ospedale di Sassuolo, un’operazione d’urgenza e l’intervento avviene senza intoppi. Ma dopo alcuni giorni la 22enne ha iniziato ad avere un altro forte dolore, questa volta alla spalla. Trasferita in un terzo nosocomio la situazione è rapidamente peggiorata finchè, nel reparto di rianimazione, non è sopraggiunta la morte. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo da parte della Procura di Modena: l’obiettivo è quello di far luce sui vari passaggi e su quello che è accaduto in quei fatidici dieci giorni, dai primi dolori fino al drastico peggioramento delle condizioni di Maura.

Le dichiarazioni degli ospedali di Modena e Sassuolo

Sul caso è intervenuto l’ospedale civile modenese con una nota: “Purtroppo – si legge – nonostante l’attivazione di tutti gli specialisti e le procedure necessarie per la gestione del caso, dopo repentino aggravamento e pur a fronte della tempestiva attivazione di tutte le misure rianimatorie, la giovane donna è deceduta nelle prime ore della mattina”. “Un evento tragico – lo ha definito l’ospedale di Sassuolo – imprevedibile, che lascia sgomenti tutti i sanitari e addolora profondamente. Tutti gli accertamenti su quanto accaduto sono già stati disposti ed è stata aperta anche un’indagine interna. La paziente, dopo un accesso in Pronto Soccorso a Vignola, è stata portata a Sassuolo il 7 ottobre scorso dove ha eseguito un intervento chirurgico urgente, il cui decorso post-operatorio è parso regolare”.