Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi sabato 19 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 19 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 19 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ulisse-Il piacere della scoperta”, questa sera dedicata alla Sicilia ai tempi de “Il Gattopardo”. A seguire, una nuova puntata del talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento “Le ragazze”. In seconda serata, va in onda il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il compagno Don Camillo”: Brescello, il paese di don Camillo e Peppone, viene gemellato con una cittadina russa. Una delegazione municipale, guidata dal sindaco, si reca, perciò, nella patria del socialismo reale, per perfezionare il gemellaggio. A essa, sotto mentite spoglie, si aggrega anche il parroco, ansioso di cogliere gli aspetti deleteri della società comunista. Subito dopo, il film “A rischio della vita”.

Su Canale 5 torna il programma di intrattenimento “Tu si que vales”, con la sua nuova stagione. A seguire il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film di intrattenimento, per i più piccoli, “Cicogne in missione”: una volta, le cicogne portavano i bambini, ma ora si dedicano alle più redditizie consegne online. Junior, il miglior impiegato dell’azienda , è sul punto di divenirne il “boss”, ma un’ultima imprevista consegna lo separa dalla promozione. L’impacciata orfana Tulip lo accompagnerà in questa missione. In seconda serata, il film “Lo squalo 4-La vendetta”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Little Murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “The Guardian – Salvataggio in mare”: veterano della guardia costiera perde tutto il suo equipaggio nel salvataggio di un peschereccio. Anni dopo, gli viene offerto l’incarico di addestrare le nuove reclute degli aerosoccorritori.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 19 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Ulisse-Il piacere della scoperta

23:30 Io e te-Di notte

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 F.B.I

Rai 3

21:20 Le ragazze

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Il compagno Don Camillo (film)

23:30 A rischio della vita (film)

Canale 5

21:20 Tu si que vales

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Cicogne in missione (film)

23:30 Lo Squalo 4-La vendetta (film)

La 7

21:20 Little Murders

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi