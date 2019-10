Cade dal tappeto elastico e rimane a terra: ricoverato in gravi condizioni

Tragedia in una palestra di Milano: un uomo sarebbe rovinato a terra mentre saltava sul tappeto elastico. Le sue condizioni sono preoccupanti

Una domenica trascorsa in palestra è quasi costata la vita ad un uomo, ricoverato in gravissime condizioni a seguito di una caduta. E’ successo mentre il 30enne stava saltando su un tappeto elastico: per ragioni ancora da chiarire sarebbe caduto al di fuori del tappeto, rovinando a terra con la schiena. L’impatto è stato molto violento e l’uomo è rimasto a terra in condizioni molto serie. E’ stato immediatamente allertato il 118 giunto sul posto, una palestra milanese in via Valvassori Peroni, in una manciata di minuti.

L’uomo soccorso da un’ambulanza del 118

Come riportato dall’Azienda Regionale di Emergenza Urgenza l’incidente si è verificato intorno alle 14 e pochi minuti dopo, non appena i soccorritori hanno stabilizzato l’uomo, l’ambulanza è partita in codice rosso alla volta dell’ospedale. Resta in ogni caso da chiarire l’esatta dinamica dei fatti e sarà compito delle forze dell’ordine, ascoltando la testimonianza delle altre persone presenti, capire cosa sia effettivamente accaduto in palestra.