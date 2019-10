La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 21/10/2019 al 27/10/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. In attesa di tornare a seguire in diretta la classifica con gli appuntamenti televisivi, è la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Toro, Gemelli, Leone, Capricorno e Acquario

Toro. In amore il Toro in questo momento sta vivendo delle perplessità o un momento di distacco. Forse in questo momento, i sentimenti non sono in cima alle tue priorità, oppure stai vivendo una situazione sentimentale che ti porta a desiderare una persona non facilmente raggiungibile. Chi sta ancora pensando a una delusione rimediata nel passato dovrebbe tornare a guardare al futuro con speranza. Ci saranno incontri. Dal punto di vista lavorativo ci sono alti e bassi, ma se ti impegni puoi raggiungere in tempi brevi i traguardi prefissati. Le stelle comunque ti consigliano di non azzardare questa settimana;

Gemelli. Arrivano buone notizie, sul lavoro, per il segno dei Gemelli. Seppur lentamente, la situazione sta iniziando a migliorare e alcune persone del segno potrebbero riprendere a lavorare dopo essere state ferme per un periodo di tempo. Entro la fine dell’anno le stelle ti vedono raccogliere una vittoria. In amore hai bisogno di recuperare da una delusione recente. Le cose vanno ancora benino, anche se meglio rispetto agli ultimi due mesi. In coppia devi capire cos’ha causato un distacco col partner piuttosto che alimentare i tensioni. Favoriti, per tutti, gli incontri per tutti. Cerca di fare attenzione con il denaro;

Leone. Non mancheranno le discussioni in amore, purtroppo, per il segno zodiacale del Leone. I problemi principali riguardano la vita pratica e la gestione del denaro. Potresti alzare la voce, ed essere a disagio soprattutto martedì per colpa della Luna nel segno. Si può arrivare a discutere per una situazione legale non risolta tra parenti. Sul lavoro bisogna essere cauti ed evitare errori: la settimana è avara di guadagni;

Capricorno. Dal punto di vista professionale, il Capricorno vive una situazione migliore- in generale- rispetto all’inizio dell’anno. Non ci sono più quei problemi di denaro che c’erano mesi fa, e con il recupero di qualche spicciolo puoi pensare di iniziare un’attività che è solo tua. In amore ci sono problemi di famiglia o di denaro che interferiscono sulle coppie di lunga data. Al contrario, sono favorite le coppie che da possono sposate e che stanno cercando di avere un bambino. Anche chi non ha un partner dovrebbe aprirsi perché gli incontri son favoriti. Non azzardare nel corso di tutta la settimana e soprattutto nel weekend: sabato e domenica saranno le giornate più rischiose;

Acquario. Settimana non particolarmente buona per il segno dell’Acquario, che ha nel cuore dell’agitazione se non ha ricevuto le risposte di cui aveva bisogno in amore. Le coppie più forti non hanno del tutto risolto i loro problemi. Stai cercando l’amore perché sei single? Fallo ma sii prudente: il rischio di trovare una persona complicata per te è alto. Anche dal punto di vista professionale sei irrequieto. Hai sempre voglia di cambiamento e se stai svolgendo un lavoro a scadenza non vedi l’ora che finisca. Anche per le finanze la situazione è più complessa. Dunque, bisogna portare pazienza nelle prossime sette giornate, e fare più attenzione specialmente in quella del 22;

Quattro stelle per Ariete, Bilancia, Scorpione e Sagittario

Ariete. I progetti che hai messo in piedi ultimamente, a partire da settembre, non vanno bene e devono essere revisionati. Quelle situazioni professionali che invece vanno avanti da anni non hanno problemi nel procedere. Venere ti è sempre favorevole, soprattutto a partire dal mese di novembre. Favoriti i progetti a lunga scadenza, soprattutto per chi è rimasto solo e vuole ricominciare a guardare al futuro. Buona settimana per tutto, ma ci sarà da fare attenzione giorno 26: fai solo il necessario senza strafare;

Bilancia. In amore non tutto va come vorresti. C’è stanchezza e vorresti più coinvolgimento da parte del partner: non vuoi essere sempre tu a mediare nel bel mezzo delle discussioni. Tu cerchi una storia che possa durare a lungo termine, e quindi non accetti che al tuo fianco ci sia una persona distratta o lontana. Non vuoi essere messo in secondo piano in amore. Giove in ottimo aspetto ti aiuta offrendoti nuove opportunità. Saturno è sempre contrario e ti impone una riorganizzazione del lavoro. Riorganizza le idee nel fine settimana: saranno quelle le giornate più ricche di intuizioni della prossima settimana;

Scorpione. Venere nel segno ti dona molta fortuna in amore. Chi ha lasciato stare un storia a maggior ragione dovrebbe voltare pagina e sfruttare queste condizioni favorevoli per un nuovo inizio. Non tutti gli Scorpione seguiranno questo consiglio: qualcuno è troppo sfiduciato e non vuole fidarsi appieno. Dal punto di vista lavorativo, non riesci a risolvere come vorresti dei problemi che hai avuto. La fine del mese aiuta e regala qualche entrata in più a chi lavora a provvigione. Giorno 23 e seguenti, grazie al Sole in buon aspetto, fortuna favorita;

Sagittario. La professione sarà favorita nei prossimi sette giorni. C’è chi beneficerà di una vincita o anche chi potrà godere di una trasferimento nel prossimo bimestre, a patto che lo richieda subito. Favoriti anche i più giovani: per loro conferme o collaborazioni in arrivo. Venere favorevole favorisce le persone single e i nuovi incontri per loro. Chi vive dei dissidi in coppia potrebbe trovarsi di fronte a nuove discussioni, utili per comprendere se c’è la possibilità di andare avanti o di troncare. Settimana buona, con un picco di fortuna nella giornata del 26 ottobre.

Cinque stelle per Cancro, Vergine e Pesci

Cancro. Settimana tanto intrigante per i sentimenti. Venere ti è favorevole e anche il Sole da giorno 23 sarà attivo. Momento giusto- per agire- per chi si è separato o è solo. Ci possono essere incontri intriganti e potrebbero persino tornare amori dal passato. Dal punto di vista professionale si profila anche una settimana interessante. Dal 24 ottobre potrebbe arrivare una bella proposta. In generale, devi rivedere un lavoro e avrai nuovi impegni. Attento perché potresti metterti contro una persona del segno del Sagittario e sarebbe meglio di no. Maggiormente positiva per te, dal punto di vista della fortuna, la fine di ottobre: sarà quello il momento giusto per agire;

Vergine. Dal punto di vista professionale, questo autunno è una stagione buona per il segno zodiacale della Vergine. Sono previsti cambiamenti, ma presto avrai tutto ciò che avevi desiderato. I prossimi sette giorni saranno fruttuosi soprattutto per chi ha un’attività in proprio nell’ambito del commercio o per chi lavora a provvigione. L’amore è favorito per le relazioni part-time vissute anche con partner conosciuti da poco. Qualcosa in più potrebbe arrivare frequentando una persona dello Scorpione o una del Cancro. Lee coppie che sono già collaudate prepareranno grandi progetti per il 2020. Le coppie che hanno avuto problemi nel passato stanno ancora cercando di recuperare. Giorno 24, con la Luna nel segno, avrai un’intuizione fortunata;

Pesci. In amore potresti avere la fortuna di vivere un nuovo amore: sta a te decidere se lanciarti in questa avventura oppure no. Chi non ha un partner dovrebbe proprio lanciarsi. Qualche coppia sarà chiamata a risolvere dei problemi o a fare progetti per il prossimo anno. La situazione intorno a te è positiva e foriera di nuove prospettive e nuovi progetti. Dal punto di vista lavorativo le difficoltà non sono ancora finite, ma per fortuna puoi tirare un sospiro di sollievo: se ci sono problemi è perché gli altri, in famiglia, ti hanno coinvolti nei loro. La fortuna cresce nelle giornate successive al 23, grazie all’arrivo del Sole in aspetto favorevole.

Maria Mento