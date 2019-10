Periodo difficile per Harry e Meghan: pronti ad una pausa di sei settimane

I Duchi di Sussex hanno bisogno di staccare la spina: secondo quanto emerso da un’intervista Harry e Meghan si regaleranno una pausa di sei settimane

Non è un periodo facile per Harry e Meghan che, stando a quanto trapelato, avrebbero pianificato una lunghissima pausa dalle attività che fanno capo ai reali approfittando delle festività del Natale. Ben sei settimane di stop per dedicarsi appieno alla famiglia: è quanto emerso nel corso di un’intervista realizzata durante un viaggio di Meghan con il principe Harry. Interpellata dal giornalista Tom Bradby, la Duchessa di Sussex ha confessato di aver sofferto nei mesi appena trascorsi, un dolore al quale però in molti sarebbero rimasti indifferenti. E questa sofferenza avrebbe avuto inizio già durante la gravidanza, perdurando anche dopo la nascita del piccolo Archie.

Primo Natale con Archie per Harry e Meghan

Ma se da un lato i fan della coppia hanno deciso di mostrare tutta la loro vicinanza alla Duchessa creando anche un hashtag chiamato #weloveyoumeghan divenuto trending topic su Twitter nell’arco di poche ore, dall’altro i reali hanno preso la non facile decisione di fermarsi per un lungo periodo allo scopo di prendersi del tempo per sè. E le fatidiche sei settimane dovrebbero iniziare già dal mese di novembre come riportato dal The Sunday Times che cita anche fonti reali secondo le quali, prima di quel giorno, i Duchi di Sussex avrebbero ancora un’agenda ricca di impegni. Uno dei quali è il viaggio negli Stati Uniti in occasione del Thanksgiving Day: anche se Harry e Meghan stanno probabilmente già pregustando la lunga vacanza che li aspetta nonchè il primo Natale che festeggeranno insieme al piccolo Archie.