Maddalena Corvaglia, su Instagram la storia contro la Manovra di governo e l’accoglienza totale

Maddalena Corvaglia, la bella e bionda showgirl italiana, ha pubblicato una storia su Instagran per mezzo della quale ha attaccato la Manovra di governo

Una storia su Instagram che mette in discussione la bontà della Manovra di governo, riportando l’attenzione su quello che accade in Italia in tema di accoglienza. Così Maddalena Corvaglia, la ex velina bionda di Striscia, ha parlato delle misure antievasione fiscale che il governo Conte-bis intende varare, sottolineando che un commerciante che non emette scontrino rischia il carcere, mentre chi giunge da clandestino e in Italia e poi delinque viene sistemato in un albergo. La presa di posizione della bella showgirl italiana, in queste ultime ore, è stata riportata da diverse testate giornalistiche, tra le quali ci sono Il Giornale e Brevenews.

Maddalena Corvaglia contro Manovra e accoglienza, la storia Instagram che “attacca” il governo

“Qualcosa non torna… manovra: se non fai lo scontrino finisci in carcere, se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo!” . Con questa storia, pubblicata sul suo profilo Instagram, Maddalena Corvaglia ha mostrato di avere un’idea ben precisa sulle decisioni prese in questo periodo dalla politica italiana. La showgirl si è mostrata contraria a certe prese leggibili nella Manovra in senso antifiscale, volute fortemente da Conte e dal Ministro Gualtieri, criticando anche l’apertura dei porti perché non tutti sono da accogliere: tra i migranti c’è anche chi arriva in Italia per delinquere.

Maddalena Corvaglia contro Manovra e accoglienza, a Los Angeles Elisabetta Canalis ospita una famiglia di sfollati

Prima che questa storia pubblicata dalla showgirl italiana diventasse virale, si era parlato della “separazione” di Maddalena Corvaglia dall’eterna amica Elisabetta Canalis. La loro unione professionale risale ai tempi di Striscia La notizia: una vestiva i panni della velina bionda e l’altra quelli della velina mora. Con tutta probabilità, stiamo parlando delle veline più famose di tutta la storia del tg satirico di Antonio Ricci. Fino a qualche giorno fa la Corvaglia e la Canalis gestivano insieme una palestra, ma adesso pare che non sia più così. Quali sono i motivi che hanno portato alla separazione professionale delle due? Non lo sappiamo. Nessuna delle due ha finora voluto commentare la vicenda.

In tema di accoglienza, però, è degno di nota il bellissimo gesto compiuto dalla sarda Elisabetta Canalis. Mostrando molta generosità, ha ospitato in casa sua, a Los Angeles, una famiglia che ha perso la propria abitazione a causa dell’uragano Dorian: “Durante l’uragano ho cercato di rintracciare chi conoscevo tra coloro che potevano essere rimasti nell’isola durante questa enorme tragedia. Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce, una ragazza che ha 2 bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto […]. Oggi Luce ed i suoi bambini si trovano a casa nostra, staranno con noi finché il loro visto glielo consentirà e dopo aver trovato delle persone intelligenti ed umane che mi hanno aiutato con la burocrazia, i bambini frequentano la scuola pubblica di West Hollywood qui a Los Angeles”.

Maria Mento