Milan-Lecce, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ottava giornata di Serie A, il Milan del neo tecnico Pioli impegnato in casa contro il Lecce. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Milan e Lecce si sfideranno questa sera alle 20.45 a San Siro in un match valevole per l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Milan è reduce dal successo di Marassi contro il Genoa, ma durante la sosta ha cambiato allenatore passando da Giampaolo a Pioli; il Lecce è reduce dal ko di Bergamo contro l’Atalanta.

Pioli proporrà un 433 con Leao (favorito su Rebic) e Suso ai lati di Piatek. Chance per Conti sulla destra considerata la squalifica di Calabria. In mezzo al campo agiranno Kessié, Biglia e Paquetà. Nel Lecce, Liverani deve far fronte ai problemi fisici di Imbula: favorito il greco Tachtsidis in regia su Petriccione. In avanti Mancosu alle spalle di Falco e Babacar, con Farias pronto a subentrare nella ripresa.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rafael Leao.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Ottava giornata di Serie A, il Milan ospita il Lecce a San Siro: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Milan-Lecce è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a San Siro sono 15 e il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri, che si sono imposti 12 volte a fronte dell’unico successo dei salentini; la sfida è terminata in pareggio 2 volte. L’ultimo incontro fra le due squadre a Milano risale alla stagione 2011/2012: in quell’occasione si impose il Milan per 2-0 grazie alle reti di Nocerino e Ibrahimovic.