Parma-Genoa, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ottava giornata di Serie A, il Parma ospita il Genoa al Tardini. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Parma e Genoa si sfideranno nel match delle 18 valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il Parma è reduce dal ko di Ferrara contro la Spal, mentre il Genoa è stato sconfitto a Marassi dal Milan e ora è al penultimo posto in classifica con 5 punti.

D’Aversa dovrebbe riproporre in campo Inglese dal primo minuto a scapito di Cornelius, con Gervinho e Kulusevski ai suoi lati. Fuori per infortunio Bruno Alves, mentre è recuperato Darmian a destra; Pezzella agirà sull’out di sinistra. Andreazzoli, invece, ha l’obbligo di conquistare punti per restare ancorato alla panchina genoana e dovrebbe affidarsi a Kouamè e Pinamonti in avanti, anche se resta viva la candidatura di Sanabria. Problemi in difesa con l’infortunio di Criscito e la squalifica di Biraschi: il terzetto difensivo sarà composto da El Yamiq, Goldaniga e Zapata.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Genoa (3-5-2): Radu; El Yamiq, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamè.

Ottava giornata di Serie A, il Parma riceve al Tardini il Genoa: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Parma-Genoa è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Parma e Genoa si sono affrontate 13 volte a Parma: 7 i successi dei padroni di casa, 2 le affermazioni del Genoa e 4 i pareggi. Nella passata stagione il Parma si impose per 1-0 grazie a un gol di Kucka.