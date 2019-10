Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, domenica 20 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 20 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione di oggi, domenica 20 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction tv “Imma Tataranni Sostituto Procuratore”. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata de “Il Borgo dei Borghi”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Nella valle della violenza”: Paul arriva a Danton, cittadina nota per la dissolutezza dei suoi abitanti, situata in quella che è conosciuta come la Valle della Violenza. Gli abitanti, guidati da Gilly, il figlio dello sceriffo, riserveranno un’accoglienza amara al forestiero e commetteranno un crimine imperdonabile, costringendo Paul a cercare vendetta in un’escalation di sanguinosa violenza. A seguire, il film cult “Oceans’Twelve”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “World War Z”: Gerry Lane, impiegato delle Nazioni Unite, è in macchina con la moglie e le due bambine quando si ritrova di fronte un’orda di creature affamate di carne viva. L’invasione di zombie, generati dopo la diffusione di un virus in Cina, ha letteralmente invaso ogni angolo del mondo e occorre trovare quanto prima una soluzione prima che l’umanità rischi di estinguersi per sempre. Gerry decide, allora, di impegnarsi personalmente in una guerra mondiale senza precedenti. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 20 ottobre

Rai 1

21:20 Imma Tataranni Sostituto Procuratore

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Il Borgo dei Borghi

Rete 4

21:20 Nella valle della violenza

23:30 Ocean’s Twelve

Canale 5

21:20 Live Non è la D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Wolrd War Z

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Non è l’Arena

01:00 Tg La7

Maria Rita Gagliardi