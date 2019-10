Brescia-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

L’ottava giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Brescia e Fiorentina. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Brescia-Fiorentina è il match che chiuderà questa sera il programma dell’ottava giornata di Serie A 2019/2020; il fischio d’inizio ci sarà alle 20.45. Il Brescia nello scorso turno non è sceso in campo a causa del rinvio del match contro il Sassuolo; la Fiorentina, invece, ha conquistato il terzo successo consecutivo imponendosi per 1-0 contro l’Udinese e arrivando in classifica in zona Europa League.

In casa Brescia il punto interrogativo riguarda la presenza dal primo minuto di Mario Balotelli, alle prese con un piccolo problema al ginocchio: possibile che il suo posto in attacco al fianco di Donnarumma venga preso da Ayè. Tonali agirà in cabina di regia; Mateju a sinistra al posto di Martella, vittima di un lieve affaticamento. Montella dovrebbe puntare sul classico 11 titolare delle ultime uscite, con il ristabilito Chiesa al fianco di Ribery in attacco. Terzetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres; Castrovilli, Pulgar e Badelj in mezzo al campo.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayè, Donnarumma.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Brescia-Fiorentina chiude il programma dell’ottava giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Brescia-Fiorentina è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Brescia i precedenti fra le due squadre sono 18: 4 i successi dei padroni di casa, 5 le affermazioni della Fiorentina e 9 i pareggi complessivi. L’ultimo match fra le due squadre a Brescia risale alla stagione 2010/2011: 2-2 il risultato finale, con le reti di Eder e Accardi per il Brescia e di Vargas e Cerci per la Fiorentina.