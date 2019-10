Coppia dei record attende l’arrivo del 22esimo figlio: l’annuncio su YouTube

Sue e Noel Radford, già noti alle cronache per essere la coppia ad avere più figli nel Regno Unito, hanno annunciato di aspettare la loro 22esima creatura

Come da rito, è con i loro followers che Sue e Noel Radford hanno condiviso la lieta notizia dell’arrivo del loro ultimo figlio. Sue Radford (43 anni), nell’articolo che Metro.co.UK, dedica alla gioiosa vicenda, compare felice e con il sorriso sulle labbra in una foto. In mano la donna tiene l’ecografia appena realizzata in uno studio medico. Ma perché Sue e Noel Radford sono così famosi da fare notizia per una gravidanza? Perché la famiglia Radford, oltremanica, è la famiglia dei record: la più numerosa di tutto il Regno Unito. La famiglia ha anche un canale ufficiale su YouTube e non ha mancato di comunicare la lieta novella a mezzo video.

“Quindi ora sapete, ragazzi, che stiamo per avere un bambino. Stiamo per arrivare alla 15esima settimana di gravidanza e saremo in grado di scoprire presto il sesso del bambino”. Così Sue e Noel Radford, i coniugi più prolifici di tutta la Gran Bretagna (21 figli e uno in arrivo), hanno annunciato ai loro sostenitori di aspettare il 22esimo bambino. La famiglia vive nel Lancashire e su Instagram è tanto famosa da avere circa 50mila followers.

La loro storia è stata costellata anche da ripensamenti. Dopo il nono figlio Noel Radford si era sottoposto a una vasectomia, poi invertita per il desiderio di avere altri bambini. Ma come si compone la numerosissima famiglia Radford? Abbiamo Chris (il figlio maggiore, 30 anni), Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie e Bonnie Raye (11 mesi), l’ultima nata. Undici ragazze e dieci ragazzi, per cui adesso Sue Radford spera di avere un maschietto per “pareggiare i conti” e avere lo stesso numero di figli maschi e femmine. Nel 2014 un lutto ha funestato la felicità di una nuova nascita (che avrebbe portato a quota 23 il numero dei figli dei Radford): il piccolo Alfie è nato morto.

La famiglia dei record del Regno Unito sta per avere il 22esimo figlio, l’anno scorso l’annuncio della 21esima gravidanza

L’anno scorso la coppia aveva dato l’annuncio, tramite il suo canale YouTube, di aspettare il suo 21esimo figlio: una femminuccia che oggi si chiama Bonnie Raye. La piccola, come dichiarato dagli stessi coniugi Radford, è arrivata a sorpresa quando i due avevano già deciso di fermarsi a quota 20 figli. L’ultima nata- che tra pochi mesi sarà la penultima- è arrivata dopo il fratellino Archie Radford, nato nel settembre del 2017. Chissà se adesso Sue e Noel avranno voglia di ingrandire ancora la famiglia o se decideranno di ritenersi soddisfatti.

Maria Mento