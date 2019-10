Cotto e Mangiato, ricetta 21 Ottobre: pasta patate e sgombro

Oggi è iniziata la nuova settimana gastronomica a Studio Aperto con la rubrica Cotta e Mangiato. Per il Lunedì, Tessa propone come ricetta la pasta patate e sgombro.

La ricetta di pasta patate e sgombro

Gli ingredienti sono:

150 GR patate

220 GR di cipolle

270 GR di pasta

250 GR sgombro al naturale

40 GR di pecorino

La preparazione

Tagliare a fettine le cipolle e metterle ad appassire in padella con olio abbondante e sale. Quando si saranno ammorbidite, aggiunge le patate tagliate a dadini e lasciare cuocere con coperchio. Quando le patate saranno morbide scoperchiare la padella per farle dorare.

Da parte mettere a lessare la pasta: come formato si consigliano le conchiglie che si amalgamano bene con gli ingredienti. Dopo aver scolato la pasta, versarla in padella per far saltare tutto insieme, aggiungendo lo sgombro sfilettato. Come ultimo tocco aggiungere del pecorino grattugiato, mantecare ed impiattare.