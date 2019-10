Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi dopo Nilufar sta con Barbara Fumagalli? Il gossip – VIDEO

Giordano Mazzocchi pizzicato insieme a Barbara Fumagalli, tra i due sta nascendo l’amore?

Giordano Mazzocchi torna a far parlare di sé, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato pizzicato in compagnia di Barbara Fumagalli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex tentatrice di Temptation Island Vip.

I due sono stati visti insieme a Milano fuori dall’Hollywood, a farlo sapere ci ha pensato il blog VeryInutilPeople.it, pubblicando un video dei due insieme.

Sul blog si legge poi: “Giordano e Barbara sono stati poi nuovamente avvistati verso le 4 del mattino mentre si riparavano dalla pioggia sotto ad un portico. Nel video possiamo vedere come lui le metta una giacca sulle spalle. Che gesto carino… e Richard Gere muto!”

Mazzocchi e Barbara Fumagalli stanno insieme? Lo scopriremo.

Sara Fonte