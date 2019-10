Maltempo al nord , conseguenze su viabilità e persone

Genova, le piogge allagano la ferrovia, sospesi tratti importanti

Il maltempo che interessa la Liguria e il Piemonte ha causato allagamenti della sede ferroviaria nell’alessandrino e nell’ovadese. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Cassano e Arquata Scrivia/Novi Ligure, con conseguente interruzione della circolazione sulla linea ferroviaria tra Genova e Milano e di quella tra Genova e Torino. Interrotta anche la circolazione tra Rossiglione e Ovada, sulla linea Genova-Ovada.

A Rossiglione 30 sfollati per una frana

Momenti di paura in un edificio a Rossiglione, nell’entroterra di Genova, evacuato in via precauzionale per mettere momentaneamente al sicuro i trenta residenti. Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Tutti i residenti del condominio sono ora in attesa dei rilievi sulla sicurezza dell’edificio.

Sara Alonzi