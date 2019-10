Meghan Markle, gli amici non volevano che sposasse Harry: “I tabloid ti distruggeranno”

Gli amici britannici di Meghan Markle le avevano suggerito di non sposare il principe Harry.

A rivelarlo è la stessa duchessa del Sussex, che ha sposato uno dei due figli di Carlo e Diana nel maggio 2018. Meghan ha parlato delle pressioni da membro della Famiglia Reale, definendo lo scorso anno “molto duro”.

L’interesse dei tabloid per tutto ciò che accade a Buckingham Palace è sempre molto alto, e per Meghan è difficile reggere al peso di tutte queste pressioni. “In tutta onestà non avevo idea – ha detto la Markle al quotidiano “Metro” – Quando ho incontrato per la prima volta il mio ormai marito i miei amici erano davvero felici perché io stessa ero così felice, ma mi hanno anche consigliato di non fare il grande passo perché i tabloid britannici mi avrebbero distrutto la vita”.

Meghan e Harry difesi da Elton John

Meghan, che oggi ha 38 anni, immaginava che questa paura fosse un pò esagerata. Invece, con il passare del tempo si è resa conto di quanto sia complicato diventare un membro della “Royal Family”. Ad esempio, quest’estate la coppia è finita al centro di una forte polemica mediatica dopo aver riferito di aver effettuato quattro viaggi in jet privati ​​in 11 giorni, anziché optare per voli commerciali. Il tutto aggravato dal fatto che Meghan e Harry affrontano spesso tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente.

Elton John ha difeso a spada tratta la coppia, dichiarando di aver fornito un volo privato a Meghan, Harry e il piccolo Archie per “mantenere un livello elevato di protezione, strettamente necessaria”.