Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2019: il Toro ha voglia di fare ma non trova consensi

Lunedì 21 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sei reduce da un fine settimana che con ogni probabilità ha portato qualche dubbio. Ho ricordato che ottobre, nei weekend, è sempre stato tormentato, o perché fai delle cose interessanti ma che non danno soddisfazione o perché c’è un po’ di confusione in casa. Per me parla la Luna dissonante. Lo è stata anche ieri: una Luna opposta che ha portato un po’ di difficoltà. Cosa stai trascinando da ieri? Tensioni? Cerca di lasciarle. Non bisogna trasferire agitazione in amore;

Toro. Il Toro avrebbe bisogno di un’iniezione di fiducia, soprattutto in amore. Qui non manca la volontà di fare. Addirittura potresti pensare a una questione riguardante la casa, una vendita, un acquisto, un cambiamento. Quindi, tu hai grande voglia di costruire e fare ma attorno a te potrebbero esserci delle persone che non ti danno retta o potrebbero avere altro per la testa. Tra martedì e mercoledì bisogna rivedere alcune strategie;

Gemelli. I Gemelli stanno per liberarsi dall’ossessione di Giove opposto e quindi già in questi giorni potrebbe nascere qualche emozione in più. Da chi ha iniziato un lavoro in maniera faticosa a chi (finalmente) tra poco avrà grandi risultati, molti Gemelli potranno avere successo e sono contento per coloro che hanno lottato. Lottato per un lavoro, soprattutto per chi ha iniziato un progetto l’anno scorso, perché dopo tanta fatica si può arrivare a una soluzione. Sblocchi per chi è rimasto fermo. L’amore è tranquillo. Ne parlo in maniera secondaria perché le emozioni pi grandi ci sono state agli inizi di ottobre. Chi è a caccia di un nuovo amore deve stare un po’ attento agli abbagli;

Cancro. Molto importante in questi giorni, per il segno del Cancro, risolvere un piccolo problema personale. e la giornata di oggi aiuta, tanto che invito coloro che hanno vissuto una crisi a riavvicinarsi al partner. Magari, semplicemente, adesso c’è più tempo per stare insieme , mentre prima questa disponibilità non esisteva. Invito all’azione. Giornate importanti lunedì e martedì, per risolvere un problema e anche per affacciarsi a una nuova questione di lavoro con ottimismo. Soluzioni;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Si apre una settimana particolare per il Leone, un pochino faticosa soprattutto oggi e domani. Qui non si mette in discussione la buona volontà, ma ci sono delle questioni di lavoro che vanno affrontate entro fine novembre. Forse una scelta che devi fare, un cambiamento ineluttabile. Giornate di forte tensione che invitano il Leone e a non alzare troppo polverone. Probabile che tra oggi e domani tu debba, come si dice, battere i pugni sul tavolo;

Vergine. Per la Vergine settimana redditizia, importante. Si rivela già da oggi, lunedì. Ci sono state anche delle giornate pesanti. Metto l’accento sulle giornate di giovedì e venerdì e ne parlo fin da adesso in modo che tu possa organizzarle al meglio perché proprio a metà settimana avrai il massimo e potresti risolvere un problema, parlare con le persone giuste che possono aiutarti a sbloccare una situazione;

Bilancia. La Bilancia è un p’ perplessa, ma chi ha anche ascendente Bilancia , Gemelli e Acquario in questi giorni può guadagnare qualcosa in più. Da una parte sei stanco perché, come dicevo anche ieri, tutto pesa sulle tue spalle. Dall’altra posso dire che non mancano delle piccole soddisfazioni. Certo, tu vorresti avere più campo d’azione. Forse quello che ti aspettavi, un successo travolgente, non arrivato, oppure sei stanco perché per raggiungere una meta hai dovuto affrontare una scalata che alla fine è costata un po’ cara a livello fisico. Devi cercare di fare le cose in maniera più rilassata;

Scorpione. Lo Scorpione apre una settimana di grande e buon auspicio, quindi io spero veramente che tu voglia sfruttare questo Sole, Mercurio , Venere nel tuo spazio. Io lo so, qualcun mi dirà “Ma io non vedo nulla”. Ricordiamo che lo Scorpione è un segno molto critico, anche nei confronti i se stesso, però se in questi giorni si aprisse un po’ di più vedrebbe un orizzonte sereno e tra l’altro chi ha già una storia può confermarla. Chi non ha una storia può vivere delle emozioni particolari. Ci si sente più tranquilli rispetto al passato . Novità, intuizioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario si apre una grande porta a novembre, mese che vedrà l’ingresso di Venere nel segno. Hai una grande capacità di rimetterti in gioco. Unico neo: un po’ di stanchezza accumulata. D’altronde, il vero Sagittario non si risparmia mai. Oggi sta qui e domani sta là. Le giornate di martedì e mercoledì riportano una grande vitalità nella tua vita e l‘amore può essere più vicino di quello che immagini. Attrazioni per persone Acquario o Bilancia;

Capricorno. Per il Capricorno inizio di settimana faticoso ma fruttuoso. Proprio questa settimana potresti ricevere un bel compenso, più che in termini di soldi in termini di aiuti. Per esempio, se stai lavorando a un nuovo progetto e stai cercando collaboratori, persone che ti diano una mano a liberarti di un peso, puoi fare di più. È anche una settimana importante per fare una scelta di lavoro: anzi, entro il 31 sarai costretto a fare una scelta. C’è chi ti mette alle strette oppure proprio tu devi portare avanti un progetto e i tempi stringono. In amore stelle complici in vista del weekend e della fine dell’anno, anche;

Acquario. L’Acquario in questo giorni deve andare con i piedi di piombo perché nel lavoro potrebbero esserci delle cose che non ti stanno bene, ma come si fa a mollare tutto? Capisco che l’Acquario è un po’ folle. Io dico sempre che questo è il segno zodiacale del i folli seri nel senso che l’Acquario, spesso, viene giudicato pazzo perché ha delle idee rivoluzionarie che poi (attenzione) riesce a mettere in pratica, quindi tu vai sempre contro corrente e forse anche questo è il tuo successo personale. Questo inizio settimana è un po’ complicato. Raccomando prudenza anche a livello fisico;

Pesci. Il segno dei Pesci deve puntare su questa settimana. Io mi auguro che tu abbia già fatto delle richieste nel passato perché, a parte un lieve calo fisico tra giovedì e venerdì per una Luna opposta, si può parlare di una settimana di grandi emozioni. Ricordo che non sempre il lavoro appaga. I nati sotto il segno dei Pesci che pensano di archiviare l’amore, e di dedicarsi solo all’ambizione e al successo personale, non dico che sbagliano ma alla fine possono sentirsi agitati, irrisolti, quindi dai spazio ai sentimenti. Chi è solo da tempo potrebbe ripensare a un rapporto finito. Cerca di non ricadere in situazioni che hanno già creato problemi, ovviamente, perché il legame con il passato per il segno dei Pesci è spesso indissolubile. L’emotività raddoppia da sabato.

Maria Mento