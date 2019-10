Roma, ESCLUSIVO Vaccaro (Top Calcio 24): “Le assenze pesano, ma si può fare di più. Europa League? Roma una delle più forti”

Il giornalista Pino Vaccaro dopo il pareggio dei giallorossi con la Sampdoria

La Roma non sta vivendo un buon momento in campionato, reduce da due pareggi consecutivi con Cagliari e Sampdoria. La banda di Fonseca infatti ha iniziato il suo cammino in Serie A stupendo tutti per la prolificità in zona gol e per il gioco che esaltava il collettivo e i singoli talenti, anche se la retroguardia veniva beffata troppe volte.

Per questo motivo abbiamo voluto contattare il noto giornalista e opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ Pino Vaccaro, che in ESCLUSIVA ha voluto esprimere il suo parere sull’operato di Fonseca e il club giallorosso…

Pino Vaccaro parla della situazione della Roma dopo il pareggio con la Samp

“Mi aspettavo di più da questa Roma, abbiamo perso diversi punti per strada con compagini come il Genoa che è il fanalino di coda del campionato. E’ vero che le assenze hanno pesato tantissimo, ma un club come la Roma che mira a più obiettivi deve assolutamente fare meglio. Non c’è da piangere sul latte versato, però devo dire che Fonseca è stato molto bravo a trovare il giusto equilibrio, visto che nelle prime partite la squadra concedeva troppi gol, mentre ora la retroguardia mostra più solidità. La mano del mister si vede, anche nel cammino continentale. La Roma può vincere l’Europa League? Troppo presto per dirlo ora, anche perché in questa edizione ci sono diverse big e altre ne arriveranno dalle terze di Champions. Di certo i giallorossi sono una delle compagini più forti, ma non si possono fare valutazioni troppo approfondite in questa fase della stagione”.

Simone Ciloni