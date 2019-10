Roma, sparatoria vicino allo Sheraton Hotel: paura nel quartiere Eur – VIDEO

Paura oggi a Roma, vicino all’Hotel Sheraton, nel quartiere Eur sono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco

È successo questa mattina nel quartiere Eur di Roma in via delle Tre Fontane, vicino al noto Sheraton Hotel.

Intorno all’ora di pranzo sono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, spaventando non poco tutti coloro che si trovavano nella zona. Secondo alcune testimonianze a sparare sarebbero state alcune persone a bordo delle loro motociclette, i colpi sono stati sparati contro un’auto.

Al momento non sono stati resi noti altri dettagli in merito alla vicenda, gli agenti continuano ad indagare per scoprire come si sia svolta con esattezza la vicenda, ma soprattutto chi sono i responsabili della sparatoria.

Sara Fonte