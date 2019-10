Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, lunedì 21 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 21 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 21 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio, in replica, de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show di intrattenimento “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, l’approfondimento di attualità e politica di “Povera Patria”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda il film “Che bella giornata”: Checco, security di una discoteca della Brianza, sogna di fare il carabiniere, ma viene respinto al colloquio. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avvicinare la Madonnina, ai piedi della quale medita, in realtà, di depositare una bomba, per vendicare l’uccisione della sua famiglia. A seguire, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Mission Impossible – Protocollo Fantasma”: l’agente Ethan Hunt, al servizio di una speciale sezione segreta della CIA, dopo l’attentato che ha distrutto il Cremlino, vuole a tutti i costi dimostrare l’innocenza del suo operato e mettersi sulle tracce dei responsabili dell’esplosione. In seconda serata, il film “Trafficanti”.

Su La 7 va in onda la quindicesima edizione di “Grey’s anatomy”, seguita dalla serie tv “Body of proof”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove vi segnaliamo l’inchiesta “Stefano Cucchi, la seconda verità”.

Rai 1

21:20 Il Commissario Montalbano

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 Stasera tutto è possibile

23:30 Povera patria

Rai 3

21:20 Report

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Confessione reporter

Canale 5

21:20 Che bella giornata (film)

23:30 X Style

Italia 1

21:20 Mission Impossible – Protocollo Fantasma (film)

23:30 Protocolli (film)

La 7

21:20 Grey’s anatomy

23:30 Body of proof

Maria Rita Gagliardi