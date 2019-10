Tragedia a scuola: 14enne muore durante l’ora di ginnastica

Tragedia durante l’ora di ginnastica all’Istituto tecnico Barsanti di Castelfranco: un ragazzo di 14 anni ha accusato un malore ed è morto nel cortile della scuola.

Un’ora di relax e attività fisica utile a distrarsi e ricaricare le energie mentali in vista del prosieguo delle lezioni si è tramutata in una tragedia per gli studenti dell’Istituto Tecnico Barsanti di Castelfranco Veneto (Treviso). Mentre alcuni ragazzi di una prima classe facevano esercizi di stretching e riscaldamento, un 14enne si è improvvisamente accasciato davanti agli occhi degli increduli compagni di classe.

L’insegnante ha mandato uno degli studenti a chiamare il 118 mentre cercava di rianimarlo con un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Arrivata l’ambulanza, il personale medico si è sostituito all’insegnante nelle pratiche rianimatorie, ma il massaggio cardiaco non ha sortito alcun effetto, dunque, hanno deciso di caricarlo sull’ambulanza per portarlo in codice rosso in ospedale, mentre i due paramedici continuavano i tentativi di rianimazione. Purtroppo, il giovane è giunto al Pronto Soccorso già morto ed i medici ne hanno potuto solamente confermare il decesso.

Studente muore durante l’ora di ginnastica, s’indaga sull’accaduto

Secondo le poche informazioni giunte sulla giovanissima vittima, sappiamo che si trattava di un ragazzo iscritto al primo anno dell’istituto e che era figlio di due stranieri. A quanto pare prima del malore avuto durante l’ora di ginnastica, l’adolescente aveva avuto in passato dei problemi fisici. Il quattordicenne era assistito dalla strutture sanitarie locali per una patologia legata ad attacchi di epilessia. Il pm di turno ha deciso di aprire un’indagine sull’accaduto ed è probabile che nelle prossime ore richieda un’autopsia sul corpo dello studente per stabilire la causa della morte con certezza.