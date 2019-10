Atalanta, ESCLUSIVO Velluzzi (GdS): “Col City sarà grande spettacolo, il terzo posto in Europa League più che possibile”

Il giornalista Francesco Velluzzi in vista di Manchester City-Atalanta

Questa sera alle 21 va in scena all’Etihad Stadium di Manchester il match tra City e Atalanta; la squadra di Gasperini è partita ancora una volta in quarta in campionato (e lo certifica il terzo posto in classifica con 17 punti) ma è in campo europeo che ha rimediato 2 sconfitte su 2 partite della massima competizione continentale.

Per l’occasione abbiamo interpellato il noto giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Francesco Velluzzi, che in ESCLUSIVA ha voluto analizzare il momento degli orobici in vista di questo importantissimo match.

Ecco quanto detto da Velluzzi:

“L’Atalanta ha un atteggiamento europeo che in Italia trovo solo anche nella Juventus, non presta il fianco all’avversario ma macina gioco, coprendo bene gli spazi e attaccando sempre anche a costo di concedere qualcosa. Sulla carta la partita con il City è impossibile, ma questo gruppo ha saputo stupirci in più di un’occasione e strappare un pareggio non sarebbe proprio un’impresa così ardua. Certo che se con la squadra di Guardiola dovesse arrivare l’ennesima sconfitta allora la qualificazione agli ottavi sarebbe già persa, ma sono convinto che il terzo posto e il conseguente passaggio in Europa League sia alla portata del club bergamasco”.

Simone Ciloni