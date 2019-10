Genoa, ESCLUSIVO Perinetti: “Addio estivo scelta giusta, sono cambiate tante cose. Piatek è un rapace d’area”

Intervista all’ex dg del Genoa Giorgio Perinetti

Il Genoa sta vivendo un inizio di stagione veramente critico e ne sono la prova i 5 punti rimediati in 8 partite (e il penultimo posto in classifica). Oggi verrà ufficializzato l’arrivo di Thiago Motta e il conseguente esonero del tecnico Andreazzoli; fatale per il massese il pesantissimo 5-1 rimediato contro il Parma nella scorsa giornata.

Per parlare del club di Enrico Preziosi abbiamo contattato l’ex direttore generale dei rossoblù Giorgio Perinetti, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha commentato la situazione della squadra ligure.

Ecco quanto detto da Perinetti:

L’ex Giorgio Perinetti sul momento del Genoa

“Il mio addio in estate è stata una decisione presa insieme al presidente, mi è sembrato giusto che mi mettessi da parte visto il brutto finale di stagione della scorsa annata. Quest’anno la squadra ha iniziato male, sono cambiate tante cose e molto probabilmente i concetti di gioco non sono stati ben assimilati da questo gruppo, anche se ci sono valori importanti e c’è tutto il tempo per uscire da questa crisi. Il momento no di Piatek al Milan? Lui è un animale da area di rigore, vive per il gol e fatica se deve partecipare a un gioco corale per la manovra offensiva perché è un po’ pigro. Quando viene utilizzato come puro centravanti sa far valere le sue straordinarie qualità”.

Simone Ciloni