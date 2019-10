Giulia Cavaglia e Francesco Sole stanno insieme? I due si mostrano sempre più complici su Instagram – VIDEO

È nato l’amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglia? I due su Instagram sembrano essere sempre più complici e innamorati

Da settimane non si fa che parlare della presunta storia d’amore nata tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole.

I due sui social si mostrano sempre più complici, ma continuano a ribadire che non stanno insieme. Francesco Sole ha ammesso di essere molto interessato all’ex tronista di Uomini e Donne, sembra che stia facendo di tutto per conquistarla.

Sono in molti a pensare che i due stiano già insieme ma non vogliono ancora rivelarlo, altri pensano invece che facciano tutto per visibilità. In che rapporti sono davvero la Cavaglia e Francesco Sole? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Sara Fonte