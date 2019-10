Juventus, ESCLUSIVO Zoff: “Questo è l’anno giusto per vincere la Champions League, non sottovalutiamo la Lokomotiv”

La leggenda bianconera Dino Zoff parla di Juventus-Lokomotiv Mosca

Questa sera alle ore 21 la Juventus affronta all’Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca nel terzo match di questo girone di Champions League. Primi nel proprio gruppo (anche se a pari punti con l’Atletico Madrid), i bianconeri vogliono ottenere i 3 punti con la squadra russa che nella prima partita ha però sorprendentemente battuto il Bayer Leverkusen.

Qui di seguito le probabili formazioni dell’incontro…

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

A questo proposito abbiamo anche contattato la leggenda bianconera Dino Zoff, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha fatto il punto in vista di questa partita:

Dino Zoff in vista di Juventus-Lokomotiv Mosca

“Juventus favorita, ma i russi hanno dimostrato di non essere squadra da sottovalutare. Hanno buone individualità, anche se la banda di Maurizio Sarri può gestire queste partite nel migliore dei modi e avere la meglio senza affannarsi troppo. In Italia è ancora nettamente protagonista, ma sono convinto che questo sia l’anno giusto anche per la Champions League vista la mezza crisi delle spagnole e del Bayern Monaco, anche se le squadre inglesi non hanno perso lo smalto. Questa annata in Europa può essere quella decisiva per alzare la Coppa dalle grandi orecchie”.

Simone Ciloni