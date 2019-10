Juventus-Lokomotiv Mosca, ESCLUSIVO Casaburo (Top Calcio 24): “Obbligatori i 3 punti, non si è ancora vista la Juve di Sarri”

L’opinionista sportivo Max Casaburo in esclusiva ai nostri microfoni

In casa Juve tutti gli occhi sono puntati al grande appuntamento di stasera, la sfida di Champions League al pubblico amico dell’Allianz Stadium di Torino contro la Lokomotiv Mosca.

Per questo motivo abbiamo avuto ospite in redazione il noto opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ Max Casaburo, che in ESCLUSIVA ha analizzato il percorso fin qui fatto dalla ‘Vecchia Signora’.

Ecco quanto detto da Casaburo:

Max Casaburo su Juventus-Lokomotiv Mosca

“Questa sera non si può prescindere dai 3 punti, quella con la Lokomotiv è la partita che serve per consolidare il primato nel girone visto che l’Atletico ha per ora gli stessi punti della Juve. Era importante dopo la sosta per le Nazionali vincere col Bologna e non lasciare punti per strada, anche se sono convinto che non abbiamo ancora visto la reale Juventus che il mister Maurizio Sarri ha in mente. Sulla carta non c’è storia, ma bisogna cercare di vincere in maniera netta visto che la differenza gol può essere determinante. La Juve ha brillato solo ad intermittenza, Sarri sta comunque facendo un grandissimo lavoro”.

Simone Ciloni