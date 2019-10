Milan, ESCLUSIVO Carra (Calcissimo): “Grande Calhanoglu contro il Lecce, ora migliore produzione offensiva”

L’opinionista sportivo e tifoso rossonero Alessandro Carra sul momento del Milan

Nonostante l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, i rossoneri nello scorso turno di campionato non sono riusciti a portare a casa la vittoria davanti al proprio pubblico contro il Lecce (la beffa infatti è arrivata al 92’ per il 2-2 finale).

Domenica 27 alle ore 18 il ‘Diavolo’ affronterà invece la Roma, desiderosa di fare punti e impegnata anche in Europa League giovedì contro il Borussia Monchengladbach; a questo proposito è intervenuto ai nostri microfoni il noto opinionista e tifoso rossonero Alessandro Carra, che in ESCLUSIVA ha voluto parlare del momento vissuto dal club di via Aldo Rossi…

L’opinionista sportivo Alessandro Carra in vista di Roma-Milan

“La partita con il Lecce mi ha deluso molto perché sulla carta la squadra doveva assolutamente ottenere i 3 punti, ma dal punto di vista della prestazione devo dire che ho visto una lenta svolta con Pioli. Mi sono piaciute diverse cose, anche se bisogna migliorare molto. Un dettaglio non va trascurato: il Milan contro il Lecce ha fatto più tiri che nel resto degli altri 7 match. Senz’altro è stata la miglior partita di Calhanoglu in maglia rossonera. La Roma? Affronteremo una squadra che ha solo 3 punti in più e che non vive un buon momento di forma”.

Simone Ciloni