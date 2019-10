Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2019: i Gemelli entro la fine di ottobre devono chiarire i sentimenti

Martedì 22 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La giornata di ieri è stata un po’ pesante. I fine settimana, da qualche tempo, sono pieni di impegni e bisogna cercare di andare avanti, anche se magari con questo Saturno dissonante tutto quello che stai facendo da diversi mesi è sperimentale e non costruttivo. Ho ripetuto più volte che tanti Ariete hanno questo senso di precarietà che incombe, per la cosa buona è che stai facendo delle cose importanti e molto presto arriveranno anche delle conferme. Il prossimo sarà l’anno in cui Saturno ti libererà dall’oppressione che hai vissuto di recente e questo potrebbe valere anche per i sentimenti. In questi giorni si possono rivedere alcuni conti in sospeso;

Toro. Oggi e domani il Toro può fare tante cose purché ci sia gradualità nel portarle avanti . Cosa intendo dire? Che un po’ di stanchezza agita gli animi e per 48 ore c’è un certo rallentamento sia nei risultati, sia nelle cose che vengono proposte, quindi oggi è probabile che tu debba magari fare delle cose per poi tornare a farle, ti presenti in un ufficio, porti delle carte e ti dicono che non basta, insomma, attenzione perché questa è la classica giornata perditempo in cui potresti arrabbiarti. Ecco, bisogna evitarsi di arrabbiarsi in amore almeno fino alla fine di ottobre perché novembre sarà più costruttivo per i sentimenti. Ora rischi di dire cose che non pensi;

Gemelli. Il segno dei Gemelli è in segno di aria e quindi spesso di diverte, è divertito e divertente. Ama fare gli scherzi. Non sono pochi i nati sotto il segno dei Gemelli che desiderano avere attorno persone anche molto sorridenti. Tu cerchi il sorriso e se attorno a te ci sono delle persone col muso lungo, o che comunque non sono molto attive e non ti propongono cose nuove, ti arrabbi o magari semplicemente diventi triste. Sabato e domenica un sorriso potrà appagare le storie d’amore che hanno vissuto una crisi. Prepariamoci al prossimo weekend. I sentimenti devono essere chiariti, soprattutto quelli in bilico, entro la fine di ottobre;

Cancro. Per il segno del Cancro questo transito in opposizione di Saturno non che ha bloccato le cose però da cica due anni ha portato molti rallentamenti. Poi c’è da dire che a livello sentimentale i Cancretti sono molto esigenti e spesso si trovano a vivere delle relazioni particolari perché sono innamorati di ciò che non si riesce a ottenere. Se c’è una persona che ti sfugge è quella che ti interessa. Sei noto, da qualche tempo, per le tue polemiche. Direi di fare un po’ di attenzione con il segno di Pesci e della Vergine. In questo momento devi chiederti cosa cerchi davvero, non chiedere agli altri che ti comprendano se tu non sai neanche quello che ti serve per stare sereno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone oggi, con la Luna nel segno, è forte e battagliero. Un mese di grande importanza sarà quello di novembre perché entro novembre alcuni studenti dovranno decidere per un indirizzo di studi, altri invece dovranno semplicemente portare avanti altri progetti di lavoro. Poi da dicembre non avremo più Giove importante, questo Giove che dall’autunno dell’anno scorso ha portato il leone anche a fare delle scelte di un certo peso, o magari semplicemente ad assumere degli incarichi di un certo rilievo. Rivendica i tuoi diritti nell’ambito del lavoro. In amore sono giornate persino impetuose;

Vergine. Devo mettere un po’ in guardia i nati Vergine, soprattutto quelli che hanno un amore importante, rispetto al mese di novembre, quindi anticipiamo i tempi. Perché? Le coppie forti non hanno altri problemi che di distanza, quindi magari uno dei due lavora molto, deve lavorare fuori città e novembre e dicembre saranno mesi di lontananza ma comunque di amore. Mentre per le coppie in crisi, in cui la lontananza non è determinata dai chilometri ma proprio da un distacco psicologico, fisico, ci sarà la necessità di cambiare alcuni orizzonti. Il punto di vista emotivo non è lo stesso e non manca la voglia di accordarsi, però bisogna capire con chi hai a che fare. Giornate di grande forza ma anche di polemiche;

Bilancia. Si recupera per la Bilancia. Tra martedì e mercoledì i Bilancia avranno voglia di parlare, di confrontarsi, di vivere delle belle emozioni. Resta sempre questo dubbio che riguarda il lavoro perché anche chi ha successo ha successo perché ha un forte carisma, insomma, adesso non ti puoi appoggiare agli altri (semmai sono gli altri che si appoggiano a te) e portare avanti tutto inizia a essere un problema. Poi ci sono bilancia che magari nel loro cielo hanno un ascendente Bilancia, Pesci, quindi non dico che sono remissivi ma più pronti ad accomodare la situazione; altri con valori Acquario, Leone, possono spingere ogni condizione critica all’estremo, quindi in amore ci vuole un po’ di attenzione;

Scorpione. Martedì e mercoledì per il segno dello Scorpione sono giornate che funzionano. Sappiamo che questo è un cielo bello, importante, di rilievo. Tu sei sempre molto critico nei confronti di te stesso e degli altri, quindi se non noti questa differenza con il passato penso che comunque tu voglia accettare una piccola osservazione e cioè che ad agosto eri veramente giù di corda, o comunque tante cose non sono nate, non sono partite, mentre adesso qualcosa si muove. Molto dipende anche da te. Se c’è stata una disputa in amore, tra luglio e agosto, si può ripartire. Evita qualsiasi tipo di esagerazione. In queste ore, con la Luna dissonante, potresti essere solo un po’ più affaticato.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ama le persone vere, vivaci, vive, quindi è molto importante avere attorno gente che ti dà una mano con i progetti. In questo sei molto simile al Gemelli, che oltretutto è un segno in opposizione al tuo. Programmare un evento? Perché no. Programmare un viaggio o qualcosa di simpatico? Assolutamente sì. in questo periodo hai bisogno di relazioni e puoi trovarne. Oltretutto a breve Venere sarà nel tuo segno, quindi amicizie che partono ora diventeranno fruttuose e anche particolarmente intriganti per chi cerca l’amore;

Capricorno. Devo raccomandare a tutti i nati Capricorno, tra martedì e mercoledì, di non fare il passo più lungo della gamba, anche per i soldi. Il Capricorno sta organizzando un grande progetto. Saturno incombe nel segno e quindi porta certamente delle responsabilità importanti. No dimenticare il passato ma non fare gli stessi errori del passato. Una fase di rinnovamento che avrà un picco massimo nel 2020. Possibilità di costruire qualcosa di importante, entro la fine dell’anno, in amore;

Acquario. Avere, per l’Acquario, stelle conflittuali significa anche alzare il livello delle discussioni. Pericoloso l’Acquario quando sente un po’ di apatia addosso. Per esempio in questi giorni, in queste 48 ore, molti Acquario si sveglieranno con la voglia di non fare nulla. Si sentiranno apatici, svogliati, e questo sì, potrebbe anche dipendere dal clima, dalle situazioni esterne, però io vado un po’ nel profondo e penso che quando un Acquario che di base è un tipo pieno di volontà, pieno di desideri, inizia a rallentare, significa che non fa la vita che desidera. Quini, in questo periodo molti Acquario si chiederanno se veramente quello che stanno seguendo e inseguendo è giusto. Vorresti interrompere, cambiare un’attività, addirittura un luogo di lavoro o di residenza: anche se poi non farai nulla, c’è la necessità di base di vivere una vita nuova . E per molti questo sarà anche necessario, perché queste trasformazioni potrebbero essere non volute ma legate a delle vere e proprie esigenze. Vorresti interrompere anche una situazione che non funziona, quindi in amore oggi e domani prudenza;

Pesci. Per il segno dei Pesci le relazioni sono importanti. Tante volte ho spiegato che una persona Pesci che pensa di poter vivere solo di lavoro, ambizioni, soldi, sbaglia. Sbaglia perché alla fine questo un segno che ha bisogno di un contatto che va oltre la realtà, tanto che molti nati sotto questo segno zodiacale spesso pensano di essere ispirate, guidate, da persone che non ci sono più, quindi per te è molto forte la spiritualità. Se questa giornata nasce in maniera difficile forse è perché tu hai bisogno di avere persone un po’ più sorridenti attorno. Devi coinvolgere gli altri nei tuoi progetti e quelli che non ci stanno non dico che devi abbandonarli ma comunque sarà necessario metterli da parte. Chi è un po’ pigro in amore potrebbe rispolverare una vecchia situazione sentimentale che però non ha tutto questo smalto. Meglio guardare al nuovo.

