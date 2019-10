Scatoloni in testa agli studenti durante un test di ammissione in India: le immagini hanno fatto il giro del web

Alcuni studenti impegnati in un test di ammissione al college presso il Bhagat Pre-University College di Haveri sono stati costretti a indossare degli scatoloni sulla testa per non copiare. Le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Surreale ciò che è accaduto in India, e precisamente presso il Bhagat Pre-University College di Haveri, una cittadina di circa 50mila abitanti nello stato federato del Karnataka. Gli studenti di una classe durante un test di ammissione al college sono stati costretti a mettere sulle proprie teste degli scatoloni, in modo da non copiare dal vicino di banco.

Le immagini scattate da alcuni studenti hanno immediatamente fatto il giro del mondo. Dall’istituto si sono giustificati sostenendo che questa fosse una semplice sperimentazione e nulla più.

India: studenti costretti a indossare degli scatoloni in testa per non copiare durante un test di ammissione al college

Qualche studente ha resistito con lo scatolone sulla testa, mentre altri si sono rifiutati e dopo pochi minuti hanno abbandonato il test. I funzionari statali di questo dipartimento sono stati sommersi dalle proteste dei genitori dei ragazzi e si sono dovuti immediatamente scusare per quanto accaduto.

Probabilmente il test di ammissione verrà ripetuto. Si stanno anche valutando seri provvedimenti verso gli insegnanti che hanno pensato a questo assurdo metodo per non far copiare gli studenti.