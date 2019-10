Sondaggi politici, la Lega torna a salire: i dati di SWG per La7

Buone notizie per Matteo Salvini e compagni dalle percentuali dei sondaggi elettorali: il sondaggio di SWG vede la Lega in risalita

I sondaggi politici realizzati da SWG per il TG di La7 ci restituiscono il livello di variazione del gradimento dei cittadini di settimana in settimana, così come fanno altre agenzie dedite alla rilevazioni di questi dati. I numeri che spiccano maggiormente nella schermata che riporta le cifre di SWG sono quelli connessi alla Lega: Matteo Salvini e il Carroccio tornano a mietere consensi, nonostante la rovinosa caduta che ha portato il partito a passare dalla maggioranza di governo all’ opposizione.

La Lega torna a crescere nei sondaggi politici, tutte le cifre dei partiti “big”

I sondaggi di SWG, pubblicati da Enrico Mentana, fanno registrare la crescita del consenso politico verso la Lega di Matteo Salvini. È la fine della crisi che ha colpito il Carroccio con gli eventi di agosto? Non si può dire con certezza, ma fatto sta che in una settimana l’ex Ministro e i suoi hanno guadagnato lo 0,8% , passando da un 33,2% a un 34% tondo. Bene come lui soltanto Giorgia Meloni con la sua Fratelli d’Italia: guadagna lo 0,8%, passando dal 7,6% del 14 ottobre all’8,4% del 21 ottobre. Chiudono la settimana in positivo Forza Italia e Italia Viva. Renzi sale dello 0,3% (da 5,3% a 5,6%) e Berlusconi lo supera di pochissimo, migliorando la sua cifra dello 0,1% (da 5,1% a 5,5%). Perdono invece i due partiti principali di maggioranza: -0,6 punti percentuali per il Pd (dal 19,4% al 18,8%), e peggio fa il M5S perdendo lo 0,8% (da 18,6% a l 7,8%).

La Lega torna a crescere nei sondaggi politici, come sarebbe l’Italia se si votasse ora

Questi dati, se ulteriormente connessi alla legge elettorale attualmente in vigore in Italia (il Rosatellum), ci fanno capire che- se si andasse oggi alla urne con queste percentuali- il centrodestra avrebbe la maggioranza in entrambe le Camere, con il suo 48% dei consensi.

Diverse le cifre di ei sondaggi realizzati da Tecné per il programma di Rete4 “Quarta” Repubblica, anche se- numeri diversi alla mano- i valori in campo sono gli stessi nel senso della crescita o della perdita del consenso. Sale la Lega, con il 33%, e salgono sia Fratelli d’Italia sia Forza Italia. Perdono, anche per Tecné, Pd e M5s.

Maria Mento