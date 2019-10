Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, martedì 22 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 22 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 22 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della fiction tv “La strada di casa”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda la prima puntata della nuova stagione del reality show “Il Collegio”. A seguire, la serie tv “Colpevoli”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone la soap opera “Una vita”. Subito dopo, il film “Travolti dal destino”.

Su Canale 5 torna il grande calcio, con la partita, valida per la Champions League, Manchester City Vs Atalanta. A seguire, il film “Draft Day”.

Su Italia 1 tornano le inchieste de “Le Iene Show”, seguite dalla serie tv “Trial&Error”.

Su La7 torna l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Io & Marley”: Jenny e John decidono di prendere un cane per fare pratica come genitori. Peccato che il cane si riveli un combina disastri incontenibile.

Maria Rita Gagliardi