Compie 108 anni e svela il segreto: “L’elisir di lunga vita? Lo champagne”

Dorothy Flowers non poteva di certo aspettarsi di ricevere gli auguri di compleanno da ogni angolo del pianeta.

Invece la simpatica nonnina inglese, che ha appena compiuto 108 anni, è stata tempestata da cartoline di auguri provenienti da tutto il mondo (654 in tutto, ndr). Un affetto smisurato, che l’ha ovviamente resa felicissima.

La signora Flowers ha goduto di un trattamento speciale per il suo compleanno presso la Southlands Care Home ad Harrogate, nello Yorkshire del nord.

La manager della struttura, Helene Ballinger, ha detto che l’auspicio era quello di ricevere un biglietto per ogni anno di vita della signora Flowers, ma sono rimasti senza parole quando hanno visto arrivare gli auguri da paesi come Spagna, Stati Uniti e Australia. “Dorothy ama la compagnia, infatti si siede con noi alla reception ogni giorno – ha poi aggiunto la manager – È così ‘regolare’ che le consentiamo di tenere il cassetto pieno di cioccolata”.

Ma il vero segreto della signora Flowers è lo champagne. “È l’unica cosa che è sempre presente nel suo bicchiere”. E’ facile immaginare i tanti brindisi che sono stati fatti per il suo compleanno.

La signora Flowers è nata a Leeds il 22 ottobre 1911

La signora Flowers è nata a Leeds, nel West Yorkshire, il 22 ottobre 1911. Ha lasciato la Leeds Girls Modern School all’età di 14 anni per intraprendere la carriera di contabile. Fu durante l’addestramento che incontrò il futuro marito Leonard e si unì a lui per lavorare per il consiglio di controllo scommesse dell’ippodromo, comunemente noto come The Tote. Si sposarono poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e si trasferirono a Londra per sostenere l’industria delle corse.

Dopo la guerra la coppia si trasferì nel Surrey prima di ritirarsi nel 1963 a Torbay, nel Devon. La coppia è rimasta sposata per quasi 40 anni fino alla morte di Leonard, sopraggiunta nel 1981. Non hanno mai avuto figli, ma la signora Flowers era molto legata a sua nipote Judith Barrett ed è proprio per starle più vicina che ha deciso di stabilirsi ad Harrogate nel 1995.