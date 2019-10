Champions League, ESCLUSIVO Petrone: “Inter più forte del Dortmund, il Napoli deve fare bottino col Salisburgo”

Analisi di mister Petrone sulle sfide di Champions di oggi

Questa sera in Champions League le nostre squadre si affrontano in due match spettacolari e importantissimi per entrambe: ci riferiamo a Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli. La Serie A è ben rappresentata da queste due big, che arrivano a questo appuntamento con motivazioni altissime ma posizioni in classifica nei propri gironi molto diverse.

Per questo motivo abbiamo contattato l’allenatore Mario Petrone (ex guida tecnica di San Marino, Ascoli, Catania e l’ultima recente esperienza al Rimini), che in ESCLUSIVA ha così commentato la situazione delle italiane in Champions:

Mister Petrone sull’Inter e il Napoli in Champions League

“Sono del parere che sia l’Inter che il Napoli abbiano bisogno dei 3 punti per poter archiviare in fretta il discorso qualificazione e dare l’assalto alla Juventus in campionato. Gli azzurri si ritrovano ovviamente un avversario di tutt’altro valore rispetto al Borussia Dortmund, ma la forza mentale della squadra di Ancelotti non può crollare davanti ad un avversario sulla carta abbordabile ed esaltarsi contro il Liverpool. L’Inter contro il Borussia Dortmund a mio parere è favorito, visto che i tedeschi pur essendo un top club non hanno più raggiunto recentemente i livelli degli scorsi anni. I nerazzurri devono crederci perché il gruppo di Conte può togliersi grandi soddisfazioni vista la fame del suo allenatore che è una garanzia”.

Simone Ciloni