ESCLUSIVA Sen. Balboni (FdI): “Gli italiani non si riconoscono in questo governo abusivo. Blocco navale per l’immigrazione illegale”

Il Senatore Balboni sulla manifestazione del centrodestra a Roma

Buongiorno Senatore, la ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Ci può dire qual è il messaggio principale che il centrodestra italiano ha voluto lanciare lo scorso sabato 19 in piazza San Giovanni a Roma?

Il messaggio è che in Italia esiste un’ampia maggioranza di italiani in grado di riempire una piazza come San Giovanni – storicamente luogo di ritrovo della Sinistra – che non si riconosce in questo governo abusivo, nato da un’operazione di Palazzo contro il sentimento popolare. Finalmente il centrodestra si è ritrovato compatto e per ‘Fratelli d’Italia’ è motivo di soddisfazione ricordare che è sempre rimasto coerente all’opposizione, mentre altri sceglievano di stare col ‘Pd’ o con i ‘5 Stelle’. Due partiti che sono la faccia della stessa sinistra e che il centrodestra sconfiggerà quando cadranno sotto il peso della loro incapacità e si tornerà al voto.

Balboni di ‘Fratelli d’Italia’ commenta il tema migranti

Sul tema dei migranti, Giorgia Meloni ha affermato che se servono i muri si costruiscono: ci può spiegare meglio questa sua dichiarazione?

Giorgia Meloni si riferiva al tema dell’immigrazione illegale e alla necessità di affrontarla con fermezza. D’altronde non è un mistero che per noi di ‘Fratelli d’Italia’ bisogna combatterla in tutti i modi. Le tragedie in mare che si ripetono ogni giorno sono responsabilità di chi favorisce le partenze di tanti disperati. Senza partenze non ci sarebbero naufragi e morti in mare. Ecco perché ‘Fratelli d’Italia’ continua ad invocare il blocco navale. Questa è l’unica soluzione per impedire le partenze ed il traffico di essere umani. Solo così si potranno sconfiggere gli scafisti e aiutare solo i veri profughi (che sono appena il 10% di chi arriva). Un Paese sovrano difende i confini. Chi non difende i confini è destinato a perdere identità e libertà.

Simone Ciloni