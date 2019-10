Inter-Dortmund, ESCLUSIVO Fascetti: “Conte è un grande, nerazzurri favoriti e devono vincere stasera”

L’ex allenatore Eugenio Fascetti analizza il momento nerazzurro in Champions League

Grande appuntamento questa sera a San Siro, visto che l’Inter affronta in casa nientemeno che il Borussia Dortmund nella terza sfida di questo girone di Champions League.

Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per proseguire il proprio cammino e molto probabilmente questo doppio scontro diretto sancirà l’eliminazione dagli ottavi del torneo di una delle due.

Per l’occasione abbiamo contattato l’ex allenatore Eugenio Fascetti (e vecchia guida di Lazio, Torino, Bari e Fiorentina tra le altre), grande tifoso nerazzurro che in ESCLUSIVA ha voluto brevemente analizzare lo stato della squadra meneghina…

Eugenio Fascetti in vista di Inter-Borussia Dortmund

“ Conte è un grandissimo allenatore, ha plasmato la squadra secondo le sue idee e i risultati gli stanno dando ragione. I suoi meriti sono sotto gli occhi di tutti, non è un caso che guida un club di importanza mondiale come l’Inter. Io questa sera vedo i nerazzurri assolutamente favoriti contro il Borussia Dortmund, non mi sembra che i tedeschi stiano vivendo un buon momento di forma. Per il club di Suning poi è troppo importante vincere, è obbligatorio che i ragazzi portino a casa un risultato netto se vogliono continuare a misurarsi in Champions con le più forti del mondo. Il gruppo è ottimo, questa Inter mi piace tantissimo”.

Simone Ciloni