Juventus, ESCLUSIVO Pisani (Top Planet): “Mentalità di Sarri giusta per vincere la Champions”

Il noto opinionista sportivo Pisani dopo Juventus-Lokomotiv Mosca

La Juventus ieri sera ha affrontato nella terza partita del girone di Champions League la Lokomotiv Mosca del guru Yuri Semin.

E’ arrivata la vittoria grazie ad una strepitosa doppietta del fantasista Paulo Dybala, che in 3 minuti ha ribaltato il vantaggio iniziale dei moscoviti per il 2-1 finale.

La ‘Vecchia Signora’ rimane così saldamente prima nel suo girone, grazie alla migliore differenza reti che la premia rispetto all’Atletico Madrid.

Per questo motivo abbiamo contattato Daniel Pisani, noto opinionista sportivo televisivo di ‘Top Planet’ che in ESCLUSIVA ha voluto analizzare la prestazione fornita ieri sera dai bianconeri…

Commento di Daniel Pisani dopo la vittoria in Champions della Juventus

“Nonostante una prestazione non eccellente, era importante portare a casa i 3 punti con la Lokomotiv Mosca. Non è un caso che contro formazioni che pensano principalmente a difendersi la Juve faccia fatica a esprimere tutte le sue qualità e il gioco di Sarri. E’ così arrivata l’ennesima lezione: ormai in Europa le grandi squadre non pensano principalmente a distruggere la manovra degli avversari, ma ad attaccare e cercare continuamente occasioni da gol. Ne sono una dimostrazione il Real Madrid, il Barcellona e il Liverpool della scorsa stagione, top club che hanno alzato la Coppa dalle grandi orecchie con un gioco iperoffensivo anche a discapito di subire qualche gol di troppo. Non so se questo sia l’anno buono per vincere il massimo torneo continentale, ma è con questa mentalità che si ottengono i migliori risultati. Nel 1996 è arrivata la seconda Coppa dei Campioni proprio con questo atteggiamento, senza pensare all’1-0 per poi restare trincerati nella propria metà campo. Sarri è un maestro per dare la svolta decisiva a questo gruppo”.

Simone Ciloni