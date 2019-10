Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2019: il Cancro è pronto a fare scelte importanti ma è stanco

Mercoledì 23 ottobre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Avere una giornata in sé interessante significa che in qualche modo si possono superare delle intolleranze, e di intolleranze ne hai vissute e subito parecchie negli ultimi tempi. Un po’ perché tu sei il segno della lotta, quindi dove c’è un po’ di caos tu ci sguazzi come un paperotto, anzi a volte proprio necessario portare avanti qualche critica affinché la situazione non ristagni . Penso a tutte le persone che hanno un amore che ha bisogno di chiarimenti: non sei certo il tipo che rimanda le discussioni: tu le vuoi affrontare subito ciò che non va anche per liberarti i un peso ma nel far questo rischi di vivere tutti i giorni un conflitto nuovo. Nel rapporto tra genitori e figli c’è sempre qualche preoccupazione da superare. La giornata di oggi ha una bella Luna e io penso che tutti coloro che hanno una piccola o grande crisi in corso, che debbano anche ridiscutere un lavoro studiare nuove strategie, si debbano dare da fare entro venerdì;

Toro. Questa di mercoledì è auna giornata ancora un po’ agitata per il Toro. Colpa di questa luna dissonante. Parlavo ieri di ritardi, quindi magari sei pronto per presentare un progetto, devi andare a fare un controllo ma c’è sempre qualcosa che non va. Quindi fare le cose due volte è spiacevole per tutti, figuriamoci per il segno zodiacale del Toro che poi perde facilmente la pazienza. Rimandiamo a domani situazioni che possono essere un po’ spinose, così se ultimamente ci sono state delle persone che non sono state favorevoli pensa di incontrarle giovedì le saranno o venerdì. Quelle saranno giornate di recupero. Stasera ancora qualche indecisione, che tra l’altro si rivela anche a livello fisico per cui ci sono delle persone che hanno dei problemi. Il Toro, secondo la tradizione astrologica, ha come punto debole la gola, quindi attenzione, copritevi bene, e anche l’alimentazione deve essere in po’ curata. Poi comunque queste sono delle indicazioni molto vaghe: se ci sono dei problemi si va dal medico, non certo dall’astrologo;

Gemelli. Questa una giornata interessante per i Gemelli che vogliono parlare in chiaro. È evidente che in questo momento non si accettano mezze misure. In un discorso di lavoro tu vuoi averla vinta, anzi se con Giove opposto dall’anno scorso c’è chi ti ha pestato i piedi, adesso vuoi una rivincita assoluta. Tecnicamente parlando questa rivincita ci sarà. Potrebbe essere annunciata da adesso, che l’orizzonte è più sereno, ma sarà completata o partirà da dicembre (quando Giove non sarà più opposto) perché ci sono delle perplessità. Potresti avere ancora qualche piccolo problema. Le finanze vanno tenute sotto controllo. È un periodo in cui si iniziano a intravedere dei risultati e qualcuno può anche vincere una piccola o grande sfida;

Cancro. La parte centrale di questa settimana è la più interessante. Molti devono parlare di progetti futuri. Non posso dire che tu ti senta perfettamente a tuo agio nel lavoro. Chi ha un’azienda è da un anno che sta cercando di rivedere conti, scelte e strategie. Quante riunioni sono state fatte, quante persone hai dovuto anche allontanare: non tutti i soci sono stati affidabili. Ora, è anche vero che sei pronto a fare delle scelte che cambiano la vita ma c’è sempre qualche indecisione. È come se da qualche mese i Cancro, pur avendo vissuto dei momenti positivi, magari avendo avuto anche delle sensazioni buone bel lavoro, abbiano l’impressione di camminare su un pavimento un po’ sconnesso. Ogni tanto ci si sbilancia, però camminando si apprende anche la vita , si conoscono delle persone. Camminando si possono fare delle scelte nuove, andando avanti, quindi tu per fortuna non ti sei fermato ma sei un po’ stanco. Vorresti avere qualcosa in più. Poi tra sabato e domenica c’è sempre da discutere o sei sempre un po’ preoccupato per una persona di famiglia, quindi è necessario mantenere la calma. Devo dire, però, che quest’anno hai dimostrato di avere una grande tempra. L’anno prossimo sarà importante per tutti i nati sotto questo segno zodiacale.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone situazione importante. Luna nel segno. Bisogna dire che entro novembre o dentro o fuori, per quanto riguarda alcuni progetti di lavoro e alcuni progetti di carattere sentimentale. Questo è un cielo che porta solo qualche conflitto con la burocrazia , un po’ perché tu sei sempre quello che vuole avere l’ultima parola, e un po’ perché in effetti ci sono anche delle problematiche riguardanti carte, riguardanti soldi, che bisogna affrontare con attenzione. Soprattutto se c’è un ex socio che ti tiene testa. Importante dare spazio ai sentimenti. Novembre sarà un mese di batticuori;

Vergine. Il segno della Vergine è sempre forte. Tra l’altro, questo è un momento importante per fare scelte utili in vista del futuro. Gennaio, Febbraio saranno mesi di grande interesse. Lo dico a chi ha un progetto a lunga scadenza, che magari parte adesso e finisce nel 2020. Penso anche che questi pianeti siano utili a chi vuole fare un figlio e a chi ha un’idea creativa in mente, insomma. Ci vogliono dei mesi per programmare un grande rilancio. Hai un ottimo cielo. Se hai un’attività in proprio, se vuoi cercare e trovare un amore questo è un oroscopo che porta solo qualche piccolo problema paratico e fisico perché molti nati sotto il segno della Vergine ultimamente si stanno dando talmente tanto da fare da arrivare a casa esausti e questo può essere un problema;

Bilancia. Ogni occasione è giusta per fare un passo in avanti verso la serenità. Tra l’altro novembre sarà un mese molto intenso, bello per i sentimenti: lo dico a coloro che avevano rinunciato ad amare. Questo Saturno dissonante dice solo che fai le cose con grande impegno ma che attorno a te ci sono delle persone che pare quasi lo facciano apposta a metterti ostacoli da superare. Ma tu sei forte, puoi andare avanti. Attenzione solo nei rapporti col Capricorno;

Scorpione. La cosa più rilevante per il segno dello Scorpione è l’ingresso del Sole nel segno. Questo non solo porta grinta in più, ma anche la presenza di Mercurio e Venere nel segno regala grande carisma, quindi sei molto affascinante. Se vuoi avvicinare una persona, se ti interessa una persona, muoviti in questi giorni. Tra l’altro dovresti notare una grande differenza con il passato. Se sei sempre troppo critico nei confronti di te stesso e della vita in genere non ottieni nulla, quindi bisogna essere un po’ più ironici, cosa che quando vuoi ti riesce benissimo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. I Sagittario che fanno una vita tropo chiusa, stretta, ristretta (magari stanno troppo tempo in ufficio) devono liberare la propria mente. Non ci sono scuse di orario, di condizioni fisiche, perché spesso i Sagittario stanno male quando non lo fanno. Quindi, a meno che non ci siano problemi seri posso dire ai Sagittario muovetevi, viaggiate, fatevi anche un bel giretto in bicicletta o semplicemente, in questi giorni, incontrate gente simpatica. Tanto più che un’amicizia potrà diventare qualcosa di bello a novembre, con Venere nel segno;

Capricorno. I quattrini servono a tutti ma a te un po’ di più perché hai in mente dei progetti che hanno bisogno di finanziamenti. Attento a non stare acanto a persone troppo ambiziose che cercando in qualche modo di comandare la tua vita, perché tu sei una persona ambiziosa e quindi non accetti interferenze da parte di altri che ti devono dire quello che devi o non devi fare. I rapporti genitori figli sono un pochino più agitati;

Acquario. L’Acquario è in fase di recupero. Sta per arrivare nel 2020, un momento di grande decisione. Sapete che l’Acquario non può fare la solita vita. Ogni tanto ha bisogno di cambiarla, anche virando improvvisamente traiettoria. Devo dire che questa di mercoledì è una giornata che mi piace a metà perché da una parte sei più forte rispetto agli ultimi due giorni, dall’altra però nascono queste intolleranze nei confronti degli altri che derivano dal desiderio di rimetterti in gioco diversamente. Vorresti liberarti di qualche catena;

Pesci. Le emozioni contano, quelle vere, e c’è tempo fino alla fine di ottobre per capire se una relazione è importante oppure no. Addirittura c’è anche chi è molto indeciso e può avere rilanciato un sentimento, ripescato una storia dal passato per verificare se è importante. Si può costruire qualcosa di bello, soprattutto da dicembre. Questo è un momento di forze e soprattutto creativo, fertile per le coppie che vogliono progettare qualcosa di importante entro la prima settimana di novembre. Nell’ambito del lavoro è tempo di nuove scelte, forse di nuove collaborazioni che però porteranno lontano.



