Sara Tommasi ha una nuova fidanzata? Ecco cosa ha detto la showgirl – VIDEO

C’è qualcosa di più di una semplice amicizia tra Sara Tommasi e Debora Cattoni? Ecco cosa ha rivelato la showgirl

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Sara Tommasi, la showgirl da poco ha raccontato la sua rinascita in televisione dopo aver attraversato per anni momenti davvero difficili.

Pochi giorni fa la Tommasi ha raggiunto la manager Debora Cattoni a Dubai per partecipare all’evento Birthday Gala Dinner Show in Memory of Ferruccio Lamborghini. Tra loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia?

A lasciarlo intendere è stata proprio lei in un’intervista rilasciata a Notizie Audaci. La showgirl ha spiegato che tra loro c’era stata un’incomprensione lavorativa, ad oggi però sono felici. Lei stessa ha detto: “Noi stiamo bene insieme, è un’amicizia che evolve sempre più e chissà che non si trasformi in qualcosa di più”.

Sara Fonte