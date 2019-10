Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi, mercoledì 23 ottobre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 23 ottobre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Brooklyn”: anni cinquanta. Attratta dalla promessa di un futuro migliore, la giovane Eilis Lacey lascia la natia Irlanda, per raggiungere gli Stati Uniti. Arriva, così, a Brooklyn, dove trova alloggio nella pensione per sole donne della signora Kehoe e un impiego in un grande magazzino. L’adattamento non è facile all’inizio ed è soprattutto la nostalgia per la madre e la sorella, rimaste a casa, a farsi sentire. Poi, l’incontro con Tony, un idraulico italoamericano, sembra aprire finalmente ad Eilis le porte della felicità, fino a quando giunge la drammatica notizia della morte di sua sorella. Eilis torna in Irlanda, ma si troverà di fronte a una difficile scelta di vita: rimanere nella sua terra o tornare a Brooklyn. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Rocco Schiavone”. In seconda serata, il film “My Italy”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “La scuola”.

Su Canale 5 va in onda la finale di “Amici Celebrities”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Viaggio nell’isola misteriosa”: il giovane Sean capta un segnale che proviene da un’isola disabitata alquanto misteriosa. Poichè non riesce a distoglierlo dall’idea di precipitarsi sul posto, il patrigno lo segue nel viaggio, insieme a un pilota d’elicottero con appresso la sua bella figliola. Una volta giunti sull’isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita, montagne d’oro e vulcani ancora in attivita’, scoprendo di dover mettersi in salvo prima che un’onda sismica faccia inabissare l’isola con tutti i suoi tesori. A seguire, “Champions League – Pressing”.

Su La7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda “X Factor 2019 – La corsa verso i Live”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì di 23 ottobre 2019

Rai 1

21:20 Brooklyn (film)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Rocco Schiavone

23:30 My Italy (film)

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

23:30 La scuola (film)

Canale 5

21:20 Amici Celebrities

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Viaggio nell’isola misteriosa (film)

00:30 Champions League-Pressing

La 7

21:20 Atlantide

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi