Bonus famiglia 2020, le novità per le famiglie nella legge di Bilancio 2020

Lo scorso 15 ottobre è stata approvata la Legge di Bilancio 2020.

Cosa è la legge di Bilancio? Si tratta della manovra economica dalla quale dipenderanno i conti pubblici del Paese per l’anno che verrà e che indica gli obiettivi finanziari da perseguire nell’arco dei prossimi tre anni.

Sono tante le novità in vista sotto più punti di vista.

In questo articolo ci concentrermo sul Bonus famiglia.

Bonus famiglia 2020, le novità

Di seguito alcune delle principali novità legate al bonus famiglia (anche nominato Family act), inserito all’interno della Legge di Bilancio 2020:

– Bonus asilo nido, con un incremento fino a 3mila euro per i redditi medio-bassi (d’altra parte il premier Conte dichiarava in un’intervista a Repubblica, circa la flat tax: “Non la faremo mai. Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e della riduzione delle imposte ai più deboli”).

– Bonus bebè: l’assegno di natalità Inps viene potenziato ed esteso a tutti. Per 12 mesi i genitori di bambini nati da gennaio 202 riceveranno una somma che può variare dagli 80 ai 160 euro (in base al reddito Isee).

– Congedo paternità: verrà rifinanziato ed esteso (fino a 7 giorni).

– Bonus mamma domani: le donne in dolce attesa, riceveranno alla nascita del figlio / della figlia, una cifra di 800 euro.

Questi i fondi messi a disposzione per le suddette misure:

2 miliardi per l’istituzione di un fondo unico per la famiglia;

204 milioni di euro per il 2020 il bonus bebè;

330 milioni di euro annuali per il bonus asilo nido;

400 milioni di euro annuali per il premio alla nascita (il bonus mama domani).

Secondo quanto previsto, il fondo sarà ulteriormente potenziato e verrà utilizzato per finanziare il progetto di un nuovo assegno unico unviersale a partire dall’anno seguente (2021).