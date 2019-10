Caccia in fase di decollo durante un Airshow, le persone vengono ‘spazzate via’

Alcune persone, troppo vicine ad un caccia in fase di decollo, sono state letteralmente scagliate via dalla forza dei suoi motori. E’ accaduto al Saniscole Airshow

Un incidente fortunatamente senza conseguenze ma che poteva avere un epilogo ben peggiore. E’ accaduto in occasione del Saniscole Airhow, in Belgio, un appuntamento molto amato dagli appassionati di volo e nel corso del quale un caccia in fase di decollo ha letteralmente spazzato via alcune persone. Si tratta dell’aereo Sukhoi Su-27, caccia ucraino pronto al decollo dalla pista della base militare Kleine Brogel: il pilota ha compiuto una manovra per farlo girare verso la pista e a quel punto ha portato i motori a tutta potenza per poter dare il via alle operazioni di decollo.

Il video dell’incidente finisce sui social

Ma alle sue spalle, a pochissimi metri dal caccia, erano presenti alcune persone, letteralmente investite dal getto d’aria che ha scagliato alcuni di loro a diversi metri di distanza investendo addirittura la persona che stava riprendendo l’intera scena e che si trovava più lontana. Si tratterebbe di operai della manifestazione ma anche di alcuni spettatori imprudenti, che si sono avvicinati troppo al velivolo; fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. Il filmato dell’incidente è stato in seguito pubblicato su Youtube (Youtube/MrSoeberg) diventando in breve tempo virale e varacando, grazie alla forza dei social, i confini nazionali. Un episodio a suo modo ‘spettacolare’ ma anche un monito per evitare che errori del genere vadano a ripetersi in futuro.